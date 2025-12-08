Shakira abre su serie de shows en Argentina

Shakira volverá a presentarse en nuestro país con tres conciertos en el estadio “José Amalfitani”, que se llevarán adelante hoy, mañana y el viernes. Los espectáculos forman parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y marcará el regreso de la artista colombiana a Argentina en uno de los eventos masivos más esperados en el cierre del año musical.
La expectativa se hizo evidente desde el primer día ya que las entradas para las dos fechas iniciales se agotaron en pocas horas, lo que llevó a la producción a sumar un tercer show.
Según se informó, la cantante llegará a Buenos Aires con una puesta de gran escala, que combinará visuales, cuerpo de baile y un repaso por los hits que marcaron sus tres décadas de carrera.
Esta tarde las puertas del estadio abrirán a las 17. El espectáculo contará con la presencia de Ángela Torres desde las 19.45. La artista argentina atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera musical tras el lanzamiento de su primer disco, que incluye temas como Favorita, No me olvides y Friki. Tras esta previa a puro ritmo, el show principal está previsto para las 21.
La organización recomendó llegar con anticipación debido al volumen de público esperado y a los controles de seguridad habituales en Vélez. Por eso se aconsejó utilizar transporte público ya que el movimiento de autos suele ser intenso en la zona de Liniers durante los recitales.
La llegada de Shakira al país coincide con un fin de semana particularmente ruidoso para la escena regional. En Uruguay y de la mano de Lali, Natalia Oreiro volvió a subirse a un escenario después de años sin presentaciones masivas, en un show que generó sorpresa y una fuerte respuesta del público. Tu veneno, fue la canción elegida por ambas artistas para esta sorpresiva vuelta.
En Buenos Aires, Babasónicos celebró dos funciones en Ferro y aprovechó la ocasión para anunciar la llegada de su nuevo disco, lo que reavivó la agenda local y concentró la atención de sus seguidores.
Entre regresos inesperados, lanzamientos y grandes producciones, el clima musical de los últimos días sirve como antesala del desembarco de la estrella colombiana, que promete convertirse en uno de los puntos altos de la temporada.
Relación cercana
La artista mantiene desde hace décadas una relación cercana con el público argentino, que suele responder con alta convocatoria a cada una de sus visitas.
Los shows en Vélez se inscriben, además, en un tramo final de gira que tuvo localidades agotadas en gran parte de América Latina.
Con los tres conciertos programados, se espera que miles de fanáticos de todo el país viajen hacia la capital para volver a escuchar en vivo clásicos como Estoy aquí, Antología, Loba, Hips Don’t Lie y los recientes éxitos de su último álbum.