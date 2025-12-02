Robert Plant regresa a la Argentina

Robert Plant, una de las voces más influyentes en la historia del rock, volverá a presentarse en Buenos Aires en 2026. Pero esta vez no habrá espacio para la nostalgia zeppeliana: el músico llegará como parte del tour “Rugido de otoño”, con el que recorre su reciente álbum Saving Grace. Al igual que en ese trabajo, estará acompañado por la cantante Suzi Dian, con quien viene desarrollando una química artística cada vez más sólida.