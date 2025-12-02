Robert Plant regresa a la Argentina

Robert Plant, una de las voces más influyentes en la historia del rock, volverá a presentarse en Buenos Aires en 2026. Pero esta vez no habrá espacio para la nostalgia zeppeliana: el músico llegará como parte del tour “Rugido de otoño”, con el que recorre su reciente álbum Saving Grace. Al igual que en ese trabajo, estará acompañado por la cantante Suzi Dian, con quien viene desarrollando una química artística cada vez más sólida.
El show será el 10 de mayo en el teatro Gran Rex y, según adelantaron los organizadores, propondrá “un viaje sonoro por el folk, el blues y la música de raíces, junto a un grupo de músicos excepcionales”.
La banda que acompaña a Plant está integrada por Oli Jefferson en batería, Tony Kelsey en guitarra, Matt Worley en bajo y cuerdas, y Barney Morse-Brown en violonchelo. Con esta formación, el cantante acaba de grabar una sesión para el ciclo Tiny Desk de la radio pública estadounidense, donde interpretó cinco canciones en un formato íntimo que subraya su reinvención artística.
Las entradas para el concierto de Robert Plant + Saving Grace + Suzi Dian saldrán a la venta el miércoles 3 a las 10, a través de tuentrada.com.