Riviera Nayarit, lujo y naturaleza en uno de los destinos más exclusivos de México

Finalmente, otro imperdible que resalta en el top ten del resort mencionado es la visita al encantador pueblo de San Sebastián del Oeste, ubicado en las montañas de la Sierra Madre. Los visitantes descubren los cautivadores paisajes del lugar, sus centenarias tradiciones y su cultura única en una propuesta que incluye la visita a una iglesia construida en el siglo XVIII, un taller de orfebrería, tiendas de artesanías, una plantación de café familiar y la degustación del infaltable tequila en una destilería local.