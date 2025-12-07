Por qué es necesario capacitarse sobre inteligencia artificial y dónde aprender a usarla

Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción hoy se integró a la rutina. La inteligencia artificial (IA) ya forma parte del trabajo, del estudio y de hasta la toma de decisiones diarias. Desde asistentes virtuales hasta plataformas que resuelven tareas en segundos, la IA cambió la forma de producir, analizar y crear. Y aunque muchos aún la asocian con la programación, su alcance se extendió a todas las profesiones.