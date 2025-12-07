Por qué es necesario capacitarse sobre inteligencia artificial y dónde aprender a usarla

Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción hoy se integró a la rutina. La inteligencia artificial (IA) ya forma parte del trabajo, del estudio y de hasta la toma de decisiones diarias. Desde asistentes virtuales hasta plataformas que resuelven tareas en segundos, la IA cambió la forma de producir, analizar y crear. Y aunque muchos aún la asocian con la programación, su alcance se extendió a todas las profesiones.
En la Argentina y Latinoamérica, el impacto ya se siente. Según el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 40% de los empleos de la región podrían transformarse profundamente por el avance de la IA. Más de 87 millones de trabajadores verán alteradas sus funciones, y quienes se adapten más rápido tendrán mayores oportunidades.
Aprender a usarla: el nuevo diferencial
La IA no llegó para reemplazar empleos, sino para potenciar a quienes aprendan a integrarla. Médicos, arquitectos, contadores, docentes y diseñadores pueden mejorar su desempeño con estas herramientas. El desafío no es sólo acceder a la tecnología, sino saber usarla con criterio.
En muchas empresas ya se detecta una brecha entre quienes adoptan la IA y quienes todavía la miran de lejos. Un problema común es la falta de inversión en licencias avanzadas de los asistentes virtuales y el desaprovechamiento del potencial de la herramienta por falta de capacitación, actualización que se volvió indispensable.
Los especialistas coinciden en que el talento del futuro no se define por la habilidad técnica, sino por la capacidad de aprender y adaptarse. La curiosidad, la resiliencia y la proactividad son las tres cualidades más valoradas en los equipos actuales.
Quiénes deberían capacitarse
En sectores donde los jóvenes ya dominan las herramientas digitales, los perfiles junior suelen ser más productivos que los senior. El reto para las organizaciones es combinar la experiencia de los mayores con la agilidad de las nuevas generaciones. La “cultura IA” implica que cada persona sepa aplicar estas herramientas sin perder el criterio humano.
El esquema tradicional de estudiar una carrera y trabajar toda la vida en un mismo rubro está quedando atrás. Hoy el perfeccionamiento constante es parte del trabajo: las herramientas de IA evolucionan semana a semana. A continuación se presentan algunas opciones de entrenamientos disponibles en la Argentina.
Cinco cursos para iniciarse en IA sin programar
1. Henry lanzó la carrera AI Automation, dirigida a profesionales no técnicos que buscan crear y automatizar procesos con herramientas no code y low code.
2. Coderhouse ofrece formaciones en inteligencia artificial aplicadas a marketing, automatización y creación de productos. Duran entre seis y 13 semanas.
3. Capacitarte dicta un curso que enseña aplicaciones, estrategias y herramientas de IA en distintos sectores, desde salud hasta publicidad.
4. La Universidad Tecnológica Nacional cuenta con una Diplomatura en Inteligencia Artificial para No Programadores. Este programa enseña a liderar proyectos innovadores sin necesidad de saber programar.
5. La UCEMA dispone del curso "IA para no programadores", pensado para cualquier persona que quiera aplicar la tecnología a su rutina laboral y mejorar su productividad.
La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro. Es el presente que define quién se adapta, quién innova y quién liderará las organizaciones durante los próximos años.