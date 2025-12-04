“No saben y no quieren aprender”: Baby Etchecopar sorprendió al apuntar contra los streamers

Baby Etchecopar volvió a encender la polémica y arremetió contra los canales de streaming, luego de la gala de la revista Gente que reunió a los personajes del año, entre los que se destacaron figuras de Luzu, Olga, entre otros.
Durante el editorial de su programa Basta Baby (A24), el periodista explicó que su enojo surgió al ver la tapa del evento: “Qué país de mier… qué país en joda… quiero referirme a lo que pasa con el streaming. No quiero que se ofendan mis héroes del streaming, estaba viendo la tapa de la revista Gente, que hay gente que no la conozco al lado de gente como (Guillermo) Francella. El daño grande que le está haciendo el streaming a los medios”, disparó.
También apuntó contra la formación profesional en comunicación y lamentó la falta de preparación: “Hay una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación, donde los chicos creen que el título los habilita a todo, y no los habilita nada. Es un llamado de atención, estamos carentes de cultura general. La AM es una radio que necesita de gente profesional, hablás tres horas. Lamentablemente no conseguimos gente para laburar en los medios por el streaming”.
Para graficar su postura, utilizó una metáfora deportiva: “Yo jugué al tenis muchos años y siempre me aconseja mi profesor, ‘no juegues con gente que no sabe, porque el que no sabe te hace bajar el juego’. Todos tenemos una profesión que respetamos mucho y que no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil hacer números, es muy difícil hacer que usted no se vaya a dormir”, señaló ante su audiencia.
Aunque aclaró que “los admiro y no los critico” y que le “encanta que existan todos los medios de comunicación”, volvió a cuestionar los contenidos que circulan en plataformas digitales: “Yo escucho a algunos de ustedes y realmente me dan vergüenza ajena. Hay una generación que cree que la vida empieza cuando ellos nacen. Le preguntás de Alfonsín, del Mundial 78 o de la dictadura, y te dice, ‘yo no había nacido’”.
Etchecopar sostuvo que muchos jóvenes que se forman en espacios de streaming luego no logran sostenerse en medios tradicionales: “Esos streamings le dicen a los pibes que están haciendo medios de comunicación. Y cuando vienen acá (por la TV) o a la radio, están tres días y los tenés que rajar. Porque no solo que no saben, sino que tampoco quieren aprender, porque tienen una soberbia superlativa de creerse que son los dueños de la verdad y que se lo merecen”.
La crítica de Baby a los streamers
El conductor profundizó su preocupación por el futuro del oficio y el nivel de preparación: “Me da pena porque se pierde gente que pudiera aprender. Y escuchás los tiempos, la verborragia, las cosas que dicen, y es la muestra de lo que va a ser mañana. Nosotros, para hacer un país mejor tenemos que saber lo que va a ser mañana, y el mañana es muy berreta porque no te piden ninguna preparación. Cuando yo era pendejo, te pedían 5° año mínimo y hoy no creo que te pidan, no hace falta”.
Antes de cerrar el tema, Etchecopar también envió un mensaje a los padres: “Creen que los pibes son famosos y hasta hacen creer a la comunicación que son famosos. Y nosotros mismos los presentamos como si fueran famosos, porque llenaron dos estadios. Eso es lo grave, que haya llenado dos estadios”.
“La educación es una mierda en la Argentina, no hay educación en la Argentina, a las universidades se va a hacer política, los que se reciben bien y estudiaron no llegan a nada. Porque se castiga el talento. Tenemos una generación perdida”, sentenció.