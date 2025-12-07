El truco definitivo y ecológico para eliminar el sarro del baño sin dañar las superficies

Mantener el baño limpio y libre de sarro puede convertirse en un desafío cuando los depósitos minerales se endurecen con el tiempo. Grifos, azulejos e inodoros suelen ser las áreas más comprometidas, y no siempre los limpiadores tradicionales logran resultados satisfactorios. Sin embargo, un recurso natural, barato y fácil de conseguir puede cambiar por completo la rutina de higiene del hogar.