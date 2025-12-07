Secciones
Santoral del 7 de diciembre: se destaca la figura San Ambrosio, el pastor que desafió emperadores

Entre sus aportes más recordados se encuentran su influencia decisiva en la conversión de San Agustín.

Hace 2 Hs

El santoral del 7 de diciembre recuerda a San Ambrosio de Milán, uno de los cuatro grandes Padres de la Iglesia latina y una figura clave en la conformación del cristianismo occidental. Su vida —mezcla de política, teología y conflictos de poder— lo convierte en uno de los personajes más influyentes del siglo IV.

San Ambrosio: el obispo inesperado

Nacido en Tréveris hacia el año 340, Ambrosio era un funcionario civil destinado a una brillante carrera política dentro del Imperio romano. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado cuando, durante una disputa por la elección del nuevo obispo de Milán, la multitud lo señaló como candidato. Según la tradición, los fieles comenzaron a gritar su nombre hasta imponerlo como pastor de la ciudad, aun cuando ni siquiera estaba bautizado.

Ambrosio aceptó el desafío: fue bautizado, ordenado sacerdote y consagrado obispo en apenas una semana. Desde entonces impulsó una intensa labor pastoral y teológica. Se enfrentó incluso al emperador Teodosio, a quien obligó a realizar penitencia pública tras la masacre de Tesalónica, un gesto sin precedentes en la política imperial.

Entre sus aportes más recordados se encuentran su influencia decisiva en la conversión de San Agustín, sus himnos litúrgicos —que dieron origen al llamado canto ambrosiano— y su defensa de la independencia de la Iglesia frente al poder del Estado.

Otros santos y beatos del día

Junto a San Ambrosio, el 7 de diciembre también se celebra la memoria de:San Agatón, mártir, de origen incierto, recordado por mantener la fe en tiempos de persecución.

San Juan el Silencioso, obispo y anacoreta del siglo V, famoso por su vida de oración y retiro.

Beato Antonio Grassi, sacerdote italiano del siglo XVI, conocido por su humildad y su dedicación a los enfermos.

San Urbano de Teano, obispo venerado en distintas regiones de Italia.

Aunque sus historias sean menos conocidas, todas comparten el rasgo común de una vida marcada por la entrega y la disciplina espiritual.

Una fecha que antecede al tiempo fuerte del Adviento

La figura de San Ambrosio se recuerda siempre un día antes de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, lo que convierte al 7 de diciembre en una antesala del clima espiritual que domina la primera mitad del mes: preparación, expectativa y renovación.

En un período en el que la vorágine comercial suele desplazar el sentido profundo de la temporada, el santoral propone volver a lo esencial: la palabra, la reflexión y el compromiso con la comunidad, valores que Ambrosio sostuvo incluso frente al poder más alto del Imperio.

