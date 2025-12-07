Santoral del 7 de diciembre: se destaca la figura San Ambrosio, el pastor que desafió emperadores

San Ambrosio: el obispo inesperado

Nacido en Tréveris hacia el año 340, Ambrosio era un funcionario civil destinado a una brillante carrera política dentro del Imperio romano. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado cuando, durante una disputa por la elección del nuevo obispo de Milán, la multitud lo señaló como candidato. Según la tradición, los fieles comenzaron a gritar su nombre hasta imponerlo como pastor de la ciudad, aun cuando ni siquiera estaba bautizado.