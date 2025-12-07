Secciones
SociedadTurismo

Los argentinos impulsan el turismo internacional
Tokio. Tokio.
Hace 37 Min

Durante 2025, los viajeros de Argentina contrataron tours alrededor del mundo. Dentro de esta demanda, se registró una importante preferencia por las grandes capitales y ciudades turísticas europeas y una notable tendencia hacia destinos exóticos.

Entre los lugares más buscados por los argentinos en 2025, según un informe privado, figuran, Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán y Sevilla.

Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos, destacándose por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como por la amplia oferta de experiencias guiadas.

En cuanto a las actividades más demandadas por los argentinos durante este año, siempre de acuerdo con el informe privado, se destacaron las visitas guiadas y experiencias culturales especialmente en sitios icónicos. 

Lugares elegidos por tours:

- Visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

-  Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino.

- Paseo en barco por el Sena.

- Visita de la Sagrada Familia sin colas.

- Contrastes de Nueva York.

- Entrada a la 3ª planta de la Torre Eiffel.

- Excursión al Palacio de Versalles.

- Tour por la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a primera hora.

Destinos exóticos

Además de los clásicos, el relevamiento priavado observó un fuerte crecimiento en la reserva y contratación de actividades en destinos considerados exóticos para el mercado argentino. Entre ellos, se ubicaron Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima (Japón), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Reikiavik (Islandia, y Zanzíbar (Tanzania).

En términos de crecimiento en la demanda de tours en países no tradicionales para el turismo argentino, Japón lideró la tendencia con un aumento del 750% en reservas versus 2024, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 105% y Portugal con un 95%, evidenciando una diversificación en los intereses de viaje del público nacional.

"Este crecimiento sostenido confirma que los argentinos continúan priorizando los viajes como parte fundamental de su estilo de vida, incluso apostando por destinos lejanos y experiencias no tradicionales”, expresó Nicolás Posse, country manager de la firma Civitatis Argentina.

Temas JapónEspañaMadridBarcelonaItaliaSevillaNueva YorkRoma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

Más de un millón de visitantes eligieron a Buenos Aires durante los fines de semana largos de 2025

Más de un millón de visitantes eligieron a Buenos Aires durante los fines de semana largos de 2025

Pasá las fiestas en Termas de Río Hondo: Hotel Platino invita a vivir la Navidad y el Año Nuevo con relax y diversión

Pasá las fiestas en Termas de Río Hondo: Hotel Platino invita a vivir la Navidad y el Año Nuevo con relax y diversión

Howard Johnson Yerba Buena: verano en modo resort, sin salir de la ciudad

Howard Johnson Yerba Buena: verano en modo resort, sin salir de la ciudad

Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
6

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Más Noticias
El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Sexualmente hablando: corazones congelados

Sexualmente hablando: corazones congelados

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Comentarios