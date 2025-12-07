Los argentinos impulsan el turismo internacional

Durante 2025, los viajeros de Argentina contrataron tours alrededor del mundo. Dentro de esta demanda, se registró una importante preferencia por las grandes capitales y ciudades turísticas europeas y una notable tendencia hacia destinos exóticos.
Entre los lugares más buscados por los argentinos en 2025, según un informe privado, figuran, Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán y Sevilla.
Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos, destacándose por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como por la amplia oferta de experiencias guiadas.
En cuanto a las actividades más demandadas por los argentinos durante este año, siempre de acuerdo con el informe privado, se destacaron las visitas guiadas y experiencias culturales especialmente en sitios icónicos.
Lugares elegidos por tours:
- Visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
- Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino.
- Paseo en barco por el Sena.
- Visita de la Sagrada Familia sin colas.
- Contrastes de Nueva York.
- Entrada a la 3ª planta de la Torre Eiffel.
- Excursión al Palacio de Versalles.
- Tour por la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a primera hora.
Destinos exóticos
Además de los clásicos, el relevamiento priavado observó un fuerte crecimiento en la reserva y contratación de actividades en destinos considerados exóticos para el mercado argentino. Entre ellos, se ubicaron Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima (Japón), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Reikiavik (Islandia, y Zanzíbar (Tanzania).
En términos de crecimiento en la demanda de tours en países no tradicionales para el turismo argentino, Japón lideró la tendencia con un aumento del 750% en reservas versus 2024, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 105% y Portugal con un 95%, evidenciando una diversificación en los intereses de viaje del público nacional.
"Este crecimiento sostenido confirma que los argentinos continúan priorizando los viajes como parte fundamental de su estilo de vida, incluso apostando por destinos lejanos y experiencias no tradicionales”, expresó Nicolás Posse, country manager de la firma Civitatis Argentina.