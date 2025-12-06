Argentina se pone a prueba en el mercado de capitales

Mercado cambiario en calma

Bonos en alza (en un promedio del 1%), un Riesgo País en descenso (se ubicó en los 627 puntos básicos) y hasta el dólar con cierto retroceso. En cambio, las acciones no salieron del terreno negativo. Esa fue la reacción del mercado tras el anuncio de la colocación de deudas en dólares. La calma cambiaria se profundizó en el mercado local y el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno. El oficial cerró en $ 1.460 para la venta según la cotización ofrecida en el Banco Nación, mientras que el “blue” operó en $ 1.435 para la venta. A su vez, el dólar mayorista concluyó la jornada con un descenso de $ 9, a $ 1.435 por unidad.