Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

Otros apartados de la denuncia

Los parlamentarios también analizaron otros apartados de la denuncia, entre ellos el supuesto “intento de silenciar a todos”, en el que Giménez cuestionó una medida cautelar dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, que restringía la difusión mediática de contenidos relacionados con fiscales y magistrados. En ese sentido, indicaron que se trató de una decisión judicial, y que “no es función de la Comisión revisar resoluciones de jueces”, ya que ello implicaría una injerencia impropia del Poder Legislativo en la órbita del Poder Judicial, lo que afectaría el principio de división de poderes.