Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

“Con respecto a nuestros miedos, es bueno saber que la Justicia le dará la protección a mi cliente por haber asumido el riesgo de denunciar a gente con poder. La denuncia de mi cliente hoy justifica el pedido de indagatoria que tenemos entendido fue solicitado por el Fiscal Federal. La escalofriante cantidad de expedientes de la Justicia Federal en los que Ontiveros aparece interesado y realizando gestiones, sin tener rol profesional alguno, dan cuenta de la tremenda gravedad de los que deberá investigar la Justicia Federal, por el complejo conjunto de relaciones que existen, y los informes exponen, entre Ontiveros y el camarista Mario Leal”, afirmó Robles. “Hasta acá la única estrategia de la defensa de Ontiveros ha sido obstruir la investigación y ahora entendemos por qué solicitaron una y otra vez la nulidad de la pericia a su teléfono. Así debe leerse el irrazonable pedido de recusación de funcionarios y magistrados de la causa que interpusieron. En Tucumán hay una crisis de dimensiones por las vacantes que ya existen en la Justicia Federal. Pretender separar a los pocos funcionarios que están investigando sería consagrar la impunidad total, el paraíso para la delincuencia”, finalizó el abogado.