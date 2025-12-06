Secciones
Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

La querella asegura que hay pruebas contundentes.

SOSPECHOSOS. Solana Casella y su esposo Luis Ontiveros. SOSPECHOSOS. Solana Casella y su esposo Luis Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

“Obstaculizar la investigación es una de las razones que justifican la prisión preventiva pues la sociedad tiene intereses muy preciados en que se investiguen hechos de corrupción y extrema gravedad institucional como los que han quedado probados con los informes periciales del celular de Luis Ontiveros”. De esta manera se expresó Juan Andrés Robles, abogado del querellante, Mario Martínez Salazar Pérez, en la causa en que se investiga un supuesto tráfico de influencias para obtener sentencias favorables en la Justicia Federal.

“El informe pericial da cuenta que Ontiveros borró las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram mientras se desarrollaba un operativo de Gendarmería Nacional que debía secuestrarle el celular. Es decir se alzó contra un mandato judicial para ganarse impunidad, por lo que debe ordenarse su inmediata detención”, afirmó el abogado a LA GACETA.

Satisfacción

“Los informes periciales han confirmado todas y cada una de las afirmaciones de la querella: Ontiveros está geolocalizado en las reuniones en las que le pidió dinero a Martínez Salazar Pérez a cambio de otorgarle beneficios para su hijo, involucrado en una causa federal de Catamarca que llegaba en apelación a la Cámara Federal de Tucumán”, dijo Robles. “Me provoca mucha satisfacción que la Justicia haya probado todo lo que nosotros denunciamos. En la discusión mediática, se nos decía que no había pruebas que justifiquen nuestras denuncias, que nuestra intención era influir en un concurso de juez federal. Hoy está todo probado, las reuniones, e incluso mensajes que se borraron desde la nube, pero que quedaron en la memoria del teléfono como capturas de pantalla y fueron recuperados por los peritos”, destacó Robles.

La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

“Con respecto a nuestros miedos, es bueno saber que la Justicia le dará la protección a mi cliente por haber asumido el riesgo de denunciar a gente con poder. La denuncia de mi cliente hoy justifica el pedido de indagatoria que tenemos entendido fue solicitado por el Fiscal Federal. La escalofriante cantidad de expedientes de la Justicia Federal en los que Ontiveros aparece interesado y realizando gestiones, sin tener rol profesional alguno, dan cuenta de la tremenda gravedad de los que deberá investigar la Justicia Federal, por el complejo conjunto de relaciones que existen, y los informes exponen, entre Ontiveros y el camarista Mario Leal”, afirmó Robles. “Hasta acá la única estrategia de la defensa de Ontiveros ha sido obstruir la investigación y ahora entendemos por qué solicitaron una y otra vez la nulidad de la pericia a su teléfono. Así debe leerse el irrazonable pedido de recusación de funcionarios y magistrados de la causa que interpusieron. En Tucumán hay una crisis de dimensiones por las vacantes que ya existen en la Justicia Federal. Pretender separar a los pocos funcionarios que están investigando sería consagrar la impunidad total, el paraíso para la delincuencia”, finalizó el abogado.

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro
¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?
Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?
La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

