El Gobierno vuelve a emitir deuda en dólares: lanza un bono al 2029 para blindar las reservas

La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta U$S50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada U$S1.000 de valor nominal.