El Gobierno vuelve a emitir deuda en dólares: lanza un bono al 2029 para blindar las reservas

Luis Caputo anunció la licitación del Bonar 2029N con un cupón del 6,5% bajo ley local. El objetivo es refinanciar los vencimientos de capital de enero sin afectar la hoja de balance del Banco Central, para aprovechar la baja del riesgo país.

LUIS CAPUTO. El ministro confirmó negociaciones con bancos por hasta U$S7.000 millones.
Hace 2 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el regreso de la Argentina al mercado de deuda en dólares con el lanzamiento de un nuevo título público. Se trata del Bonar 2029N, un bono bajo legislación argentina que ofrecerá una tasa del 6,5% anual y vencerá el 30 de noviembre de 2029.

La estrategia oficial apunta a captar dólares del mercado para hacer frente a los compromisos de deuda inminentes. "Vamos a salir con un bono a cuatro años. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", destacó Caputo.

El ministro precisó que lo recaudado se utilizará para pagar "una parte" de los vencimientos de enero -cercanos a los U$S4.300 millones- con la premisa de no estresar las arcas del Banco Central.

Estrategia de "roll-over" y compresión de tasas

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que la emisión busca aprovechar la "fuerte compresión de las tasas de interés", producto de la confianza del mercado tras el resultado electoral y el desempeño del programa económico. "Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza una nueva estrategia para refinanciar vencimientos de capital sin afectar el proceso de saneamiento del BCRA", detalló un informe oficial.

El bono amortizará el 100% del capital al vencimiento y pagará intereses semestrales. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente el capital de los bonos Globales y Bonares que vencen en enero de 2026.

La recepción de ofertas

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta U$S50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada U$S1.000 de valor nominal.

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

