Colocación de deuda: los cuatro efectos que disparará la operatoria lanzada por Caputo

Argentina lleva varias décadas atrapada en un ciclo de crecimiento efímero y recaídas recurrentes. La pobreza estructural, la informalidad laboral y el retroceso relativo frente a la región son síntomas de un problema más profundo: la incapacidad de sostener reglas de largo plazo. Esta vez, con las elecciones legislativas, la sociedad dio un voto de confianza. Desde hace tiempo, el economista Fernando Marengo viene señalando la necesidad de reconstruir la reputación del país ante el mercado internacional. Alertó que “la confianza es un activo que se reconstruye lentamente y se pierde de inmediato”. Ese concepto cobra más fuerza ahora cuando el Gobierno anuncia el retorno de la Argentina al mercado de deuda en dólares.
En una charla con LA GACETA, el economista jefe de BlackTORO Global Investments analiza los cuatro efectos de la operatoria:
1- “Que la Argentina pueda acceder al mercado de deudas en dólares es una buena noticia. Ningún país paga toda la deuda y, generalmente, refinancia los vencimientos. Esto se hace accediendo al mercado. La Argentina lo hará en breve; por eso digo que es una buena noticia”.
Vencimientos
2- “En varios ámbitos se comenta que la Argentina debe enfrentar varios vencimientos por U$S 4.200 millones. En realidad, eso es capital más intereses. Del primer ítem, son U$S 2.800 millones. Esto quiere decir que el monto restante ya está incorporado en el resultado fiscal. Si la meta es alcanzar superávit, el Gobierno debería contar con los recursos para afrontar esa obligación”.
3- “El bono cuenta con un cupón del 6,5%, que es, en realidad, la tasa que se compromete a pagar el emisor. El rendimiento, no obstante, dependerá de la tasa del mercado. El país tiene instrumentos emitidos a 2029, como este que colocará, tanto en legislación local como de Nueva York. Entonces rinde al 9%, es decir, por sobre la tasa del 6,5% o 250 puntos más que el rendimiento asignado a la Argentina. Si es legislación nacional, el rendimiento será del 11%. Habrá que ver en qué curva se posiciona este nuevo bono”.
4- Si la Argentina puede demostrar que puede acceder alos mercados de capitales y refinanciar deuda, eso debería despejar las dudas de los últimos meses acerca de cómo hará el país para abonar los vencimientos de deuda, que es claramente un “test de estrés” que se hace a los países con una reputación como la que tiene la Argentina, porque nadie paga la deuda total, sino que refinancia. En ese contexto, Argentina debe demostrar que tiene los dólares suficientes para abonarla o que muestre la capacidad de pago para recién refinanciarle o prestarle. Esto implicaría una baja del Riesgo País, que es la tasa de descuento base para cualquier proyecto de inversión en la Argentina”.
La tasa de corte: el foco del mercado en la operatoria
“En la próxima licitación internacional de deuda (después de siete años) el foco del mercado estará sin dudas en la tasa de corte que el Gobierno logre colocar este nuevo instrumento denominado en dólares”, afirma Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group. Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sugieren que la gestión buscará reflejar la reciente compresión del Riesgo País, apuntando a un costo de financiamiento que consideran más justo que el actual. Según Botto, el objetivo no oficial es mantener un “Spread Over Treasury (SOT)” (Diferencial sobre el Tesoro) más cercano a los 550 puntos básicos, reflejando optimismo y buscando establecer un precedente favorable para las condiciones futuras de endeudamiento”.