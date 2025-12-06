Colocación de deuda: los cuatro efectos que disparará la operatoria lanzada por Caputo

4- Si la Argentina puede demostrar que puede acceder alos mercados de capitales y refinanciar deuda, eso debería despejar las dudas de los últimos meses acerca de cómo hará el país para abonar los vencimientos de deuda, que es claramente un “test de estrés” que se hace a los países con una reputación como la que tiene la Argentina, porque nadie paga la deuda total, sino que refinancia. En ese contexto, Argentina debe demostrar que tiene los dólares suficientes para abonarla o que muestre la capacidad de pago para recién refinanciarle o prestarle. Esto implicaría una baja del Riesgo País, que es la tasa de descuento base para cualquier proyecto de inversión en la Argentina”.