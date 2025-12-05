Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Argentina ya tiene cuadro definido para comenzar a defender el título mundial en 2026. Tras el sorteo realizado en Washington, la Selección integrará el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania, un escenario que se interpreta como favorable dentro del abanico posible ya que evita rivales provenientes del repechaje y tendrá definida desde ahora la preparación para cada partido, algo que otros grupos todavía no pueden asegurar.