Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

La Selección compartirá la primera etapa con Austria, Argelia y Jordania, en sedes del centro y oeste de Estados Unidos. Si avanza en los dos primeros lugares, cruzará con equipos del Grupo H; si lo hace como tercero, enfrentará al ganador del K.

GRUPO DEFINIDO. Argentina encabezará la zona J con Austria, Argelia y Jordania. GRUPO DEFINIDO. Argentina encabezará la zona J con Austria, Argelia y Jordania.
Hace 1 Hs

Argentina ya tiene cuadro definido para comenzar a defender el título mundial en 2026. Tras el sorteo realizado en Washington, la Selección integrará el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania, un escenario que se interpreta como favorable dentro del abanico posible ya que evita rivales provenientes del repechaje y tendrá definida desde ahora la preparación para cada partido, algo que otros grupos todavía no pueden asegurar.

Además, el nuevo Mundial de 48 equipos y 12 zonas permitirá que avancen a la siguiente instancia los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que abre más caminos clasificatorios, pero también prolonga el recorrido hacia el tramo final del torneo.

Los rivales y el orden de la fase inicial

El Grupo J quedó conformado por:

- Argentina (cabeza de serie)

- Austria

- Argelia

- Jordania

Argelia será el primer rival del equipo de Lionel Scaloni, Austria aparecerá luego y Jordania será el rival del cierre en la etapa de grupos. La Selección tendrá a sus tres adversarios confirmados desde el sorteo, sin cupos pendientes de repechaje, una ventaja organizativa respecto a otras zonas.

Sedes y calendario: dónde jugará la Selección

Argentina disputará la fase inicial en Kansas, Dallas o San Francisco, todas ciudades ubicadas en el sector central y oeste del país organizador. Esto significa que no jugará en la Costa Este, donde estarán concentrados otros grupos.

La información de horarios se confirmará más cerca del inicio del torneo, pero ya se conoce el primer partido de la Copa del Mundo: México vs Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, que marcará el comienzo oficial del Mundial.

El rendimiento en el grupo será clave para definir el camino en eliminación directa. Con el cuadro armado, los escenarios para Argentina son:

- Si termina 1° o 2° del Grupo J jugará contra el 1° o 2° del Grupo H, donde aparecen España y Uruguay como candidatos principales.

- Si clasifica 3° y avanza entre los mejores terceros enfrentará al 1° del Grupo K, una zona encabezada por Portugal y Colombia.

La diferencia entre ubicarse arriba o abajo es sustancial porque terminar líder puede evitar un cruce inmediato con una potencia, mientras que avanzar como tercero la llevaría a chocar de entrada con uno de los favoritos de su llave.

Con el sorteo finalizado, comienza la preparación, la planificación de logística, los amistosos previos y la definición de la lista.

El reloj ya corre. Canadá, Estados Unidos y México 2026 esperan.

Así quedaron los grupos del Mundial

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, UEFA D

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, UEFA A

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, UEFA C

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, UEFA B

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff FIFA 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff FIFA 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

