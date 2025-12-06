La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Nueva resolución

En el año 2023, la Corte Suprema de la Nación, tras escuchar a la Procuración General, se pronunció a favor de los recursos de la querella y la fiscalía, y por mayoría, dejó sin efecto la decisión de la Corte tucumana. En su dictamen, la Corte nacional exhortó a los jueces a realizar un nuevo juicio de forma urgente, evitando demoras indebidas y cualquier medida revictimizante que pudiera afectar la salud psicofísica y emocional del niño víctima. Sin embargo, también se señaló que el tribunal local había omitido aplicar el principio del interés superior del niño, un deber que compete a todo tribunal del país y que no había sido considerado en su resolución.