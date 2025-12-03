Bancos versus billeteras virtuales: nueva puja, esta vez, por el pago de jubilaciones

Los bancos salieron rechazar de plano la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, como propone la reforma laboral. Señalaron que el sistema de pagos de salarios y jubilaciones en entidades con autorización y supervisión bancaria ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que ha tenido nuestro país.
Las entidades más representativas recordaron que el sistema “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las ultimas tres décadas”.
Servicio "excelente"
“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (Abappra) en un comunicado. La cuestión cobró notoriedad a partir de las propuestas de reforma laboral, impulsadas por el Gobierno nacional, en la que, entre otros puntos, se incluiría la posibilidad de que las billeteras virtuales sean autorizadas a abonar prestaciones sociales.
“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron las entidades. “En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de “cuentas sueldo” y “jubilaciones”, pero “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”, destacó la entidad que nuclea a las entidades de capitales locales.
En el comunicado, denominado “Pago de salarios y jubilaciones en Argentina. ¿Conviene bajar los estándares de seguridad y formalidad institucional exigidos actualmente?”, advirtieron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.
“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que esa decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.
“Cabe mencionar que en el esquema actual los trabajadores y jubilados tienen la libertad de transferir (a su propio riesgo), sin cargo y en forma simple sus fondos a la billetera o institución que desee, inmediatamente después de cobrar sus haberes”, puntualizaron desde Adeba.