Con elogios a Caputo, Milei celebró la emisión de deuda y el regreso a los mercados

El Presidente celebró la tasa del 6,5% como un hito de gestión y una herramienta clave para blindar las reservas ante los vencimientos de enero.

Javier Milei y Luis Caputo. Javier Milei y Luis Caputo.
Hace 12 Min

El presidente Javier Milei celebró hoy el regreso de la Argentina al mercado voluntario de deuda, al calificar la emisión del nuevo bono en dólares como una maniobra "histórica". El mandatario respaldó públicamente la estrategia diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los vencimientos de enero sin estresar las arcas del Banco Central.

"¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!", escribió Milei en su cuenta de X, y acompañó el mensaje con una foto junto al titular del Palacio de Hacienda.

El objetivo es blindar las reservas

La emisión del Bonar 2029N busca resolver una ecuación compleja; que es pagar los compromisos de deuda de corto plazo (enero de 2026) captando dólares frescos del mercado en lugar de utilizar las reservas netas del Banco Central.

Caputo explicó que la medida permite "pagar los vencimientos de enero sin que las reservas sigan bajando", una táctica financiera conocida como *roll-over* (renovación de deuda).

Según el Gobierno, este paso valida su programa económico y argumentaron que acceder a una tasa de cupón del 6,5% es una señal de confianza de los inversores que aleja los fantasmas del default. Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos, porque implica aumentar el stock de deuda en moneda dura y renovar la dependencia del humor de los mercados financieros internacionales.

Temas El DólarBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
