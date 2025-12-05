Con elogios a Caputo, Milei celebró la emisión de deuda y el regreso a los mercados

Según el Gobierno, este paso valida su programa económico y argumentaron que acceder a una tasa de cupón del 6,5% es una señal de confianza de los inversores que aleja los fantasmas del default. Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos, porque implica aumentar el stock de deuda en moneda dura y renovar la dependencia del humor de los mercados financieros internacionales.