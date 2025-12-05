La fábrica de Milka y Oreo frenará su producción en pleno diciembre por la caída de las ventas

La desaceleración de la demanda interna golpeó de lleno a Mondelez, una de las alimenticias más grandes del país. La compañía confirmó un freno productivo en su planta de General Pacheco -su complejo industrial más importante en Argentina- para administrar un nivel de stock que ya supera los promedios históricos. La medida, inusual para diciembre, incluye el apagado de líneas, adelanto de vacaciones y una reducción del uso de la capacidad instalada.