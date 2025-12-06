Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

La editora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, fue la primera en advertir la relevancia que tendría esta tendencia mixta en su artículo «Behold, Workleisure» (también llamado Athleisure o Workleisure«), en un momento en el que las reuniones por Zoom exigían una presencia formal de cintura para arriba y el ansia por movernos revelaba, fuera de cámara, un armario cómodo de aires deportivos. "Es un tango sumamente interesante: trajes vs. sudadera con capucha de cuarentena", le respondió el diseñador Virgil Abloh. El tiempo demostró que no se trata de una elección enfrentada, si no de buscar la coherencia entre los dos.