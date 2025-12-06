Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano

En un mundo más interconectado, donde las posibilidades son infinitas y todo va más rápido, la ropa que está de moda puede cambiar de un día para otro. Pero ¿y si con las prendas que se ponen de moda también cambian las maneras en que nos vinculamos con nuestros espacios cotidianos? Pues eso es lo que parece suceder con una una tendencia particular que parece resurgir en este tiempo: el athleisure, el perfecto equilibrio entre lo deportivo.
Tras la pandemia y los medios trajes de oficina, que combinan el pijama con el saco y la camisa de vestir, los códigos de vestimenta en los lugares de supremacía de la formalidad parecen reescribirse. La Generación Z ya entró en el mercado laboral y sus formas de vestirse transforman los espacios de trabajo, volviéndose espacios más descontracturados de lo que podrían haber sido en el pasado.
La generación trabajadora más joven es conocida por desafiar los límites de la moda. Recuperaron los vaqueros de tiro bajo y volvieron a poner de moda las camisetas con eslóganes, y ahora afirman que la licra de las calzas también es ropa corporativa.
Grandes marcas y la palabra de los especialistas frente al Athleisure
Grandes marcas como Oysho de España ya incorporaron la tendencia de los jóvenes, imaginando un armario de esenciales capaces de adaptarse a cualquier situación. Esta propuesta versátil combina las características prendas athleisure con nuevas piezas free-time para garantizar el confort de cada día.
La editora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, fue la primera en advertir la relevancia que tendría esta tendencia mixta en su artículo «Behold, Workleisure» (también llamado Athleisure o Workleisure«), en un momento en el que las reuniones por Zoom exigían una presencia formal de cintura para arriba y el ansia por movernos revelaba, fuera de cámara, un armario cómodo de aires deportivos. "Es un tango sumamente interesante: trajes vs. sudadera con capucha de cuarentena", le respondió el diseñador Virgil Abloh. El tiempo demostró que no se trata de una elección enfrentada, si no de buscar la coherencia entre los dos.
En el caso de Oysho, en el que se reformulan los códigos de vestimenta con las prendas de gimnasio, los tejidos técnicos u los cortes de sastre se acercan a la estética deportiva para crear unos estilismos cómodos y apetecibles que conectan a la perfección. Así, la firma introdujo siluetas totalmente nuevas, como blazers de corte clásico, camisas de popelina y chalecos de plumas que, bajo la aparente formalidad, destacan por sus tejidos de alta tecnología y de fácil planchado.
Las prendas clave del Athleisure
Desde el medio SheKnows destacaron cuáles son son esas prendas esenciales para lograr el equilibrio perfecto entre el entrenamiento y las horas frente al escritorio. Como advierten desde la fuente, esta tendencia permite que las prendas que normalmente usarías en casa o para hacer ejercicio se camuflan de manera sutil en el entorno de la oficina.
Prendas inferiores y pantalones de comodidad
Para lograr un look athleisure esencial, los pantalones son fundamentales, especialmente aquellos que adoptan siluetas de oficina mientras conservan la comodidad de la ropa deportiva. Los pantalones de yoga de pierna ancha son una prenda esencial, ya que se mezclan perfectamente entre los pantalones de trabajo holgados.
Se recomiendan pantalones que ofrezcan una sensación de pantalón de chándal, pero con una apariencia estructurada, con piernas anchas y una cintura elástica. Otras opciones incluyen los pantalones cónicos y acabados repelentes al agua. Para el clima cálido, una pollera pantalón (skort), puede ser adecuada para la sala de reunión si se combina con tacones y un blazer clásico, siendo más elástica y suave que las faldas de oficina rígidas tradicionales.
Vestidos y Monos (Jumpsuits) de Alto Desempeño
Las prendas de una sola pieza son una manera fácil de lograr el athleisure pulido. Los vestidos hechos de materiales suaves y elásticos son esenciales, ya que se sienten extremadamente cómodos, casi como si se llevara un camisón, pero con el soporte necesario. Estas piezas pueden pasar por un atuendo de "cualquier ocasión" si se combinan con un cárdigan o un blazer. Asimismo, un mono (jumpsuit) con un corte drapeado es apropiado para el trabajo gracias a su cuello cuadrado y tela elástica.