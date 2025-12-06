En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

El evento contó con la presencia de varios funcionarios nacionales, incluyendo a su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, el teniente Carlos Presti.