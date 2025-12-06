En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

El presidente Javier Milei llegó a la provincia de Córdoba cerca de las 9 de este sábado para encabezar el acto de presentación oficial de los 24 aviones de combate F-16 adquiridos al Gobierno de Dinamarca y criticó duramente al kirchnerismo por haber "desarmado" al país y, en contraste, reivindicó el "poder militar".
Los aviones realizaron un pasaje formado sobre la vista, lo que obligó a varios de los presentes en el Área Material Río Cuarto a cubrirse los oídos. Acto seguido, seis F-16 aterrizaron en suelo cordobés y se alinearon en la pista.
Ya para las 9:15, los pilotos descendieron de las plazas y fueron presentados por el jefe del Estado Mayor, Gustavo Javier Valverde, ante el Presidente, quien los saludó uno por uno.
"Los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"
Posteriormente, el mandatario brindó su discurso: "Después de una ansiosa espera, tengo detrás mío los primeros aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer nuestra Fuerza Aérea".
El mandatario concluyó su intervención afirmando que estas aeronaves ahora son "los ángeles protectores" y los "nuevos custodios del espacio aéreo argentino".
"El kirchnerismo se dedicó a resentir la relación entre las fuerzas armadas y la sociedad. La designación del ministro (Presti) se debe a la idoneidad, buscamos a los que más saben de la materia", señaló Milei.
El Presidente también cuestionó la visión de soberanía de las gestiones anteriores: “Durante estos veinte años hicieron lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político”.
El evento contó con la presencia de varios funcionarios nacionales, incluyendo a su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, el teniente Carlos Presti.
También asistió la cúpula de la Fuerza Aérea y el bloque de diputados nacionales cordobeses, con Gabriel Bornoroni a la cabeza. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo ausente debido a una cirugía.