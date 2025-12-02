Ya no se usan más los shorts de jean cortados: la nueva tendencia elegante para el verano 2026

Cuál es la nueva moda en shorts para el verano de 2026

Las bermudas se posicionan como la prenda estrella del verano. Su atractivo principal radica en la notable versatilidad que exhiben, permitiendo crear desde atuendos informales para el uso diario hasta looks más formales, sin importar el material, ya sea jean, lino, gabardina o símil cuero. Su éxito se basa en el corte recto y los materiales ligeros con los que se elaboran, los cuales aportan una caída natural y una gran sensación de libertad de movimiento.