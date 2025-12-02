Ya no se usan más los shorts de jean cortados: la nueva tendencia elegante para el verano 2026

Con la llegada de las altas temperaturas, una prenda ya conquista todos los guardarropas: las bermudas. Resultan cómodas y se adaptan a casi cualquier estilo de vestir, por lo que se las considera el básico del verano 2026. Su diseño ofrece la frescura ideal para el clima cálido.
Al ser una prenda tan versátil, esta versión alcanza gran popularidad por mantener la frescura sin dejar demasiada piel al descubierto. El equilibrio entre comodidad y estilo logra que las bermudas luzcan muy bien en cualquier ocasión.
Cuál es la nueva moda en shorts para el verano de 2026
Las bermudas se posicionan como la prenda estrella del verano. Su atractivo principal radica en la notable versatilidad que exhiben, permitiendo crear desde atuendos informales para el uso diario hasta looks más formales, sin importar el material, ya sea jean, lino, gabardina o símil cuero. Su éxito se basa en el corte recto y los materiales ligeros con los que se elaboran, los cuales aportan una caída natural y una gran sensación de libertad de movimiento.
En la temporada actual, los diseñadores favorecen una paleta de tonos neutros, incluyendo arena, beige, crema, gris claro o verde menta. Los tonos suaves, como el amarillo pastel, también gozan de gran popularidad y se establecen como algunos de los colores más buscados del verano.
Por qué es mejor usar los nuevos shorts de moda
Para las actividades cotidianas, las versiones confeccionadas en jean o algodón son esenciales, ya que se combinan fácilmente con camisetas amplias, tops cortos y zapatillas. Por otro lado, las bermudas de estilo sastre o las de cuero sintético funcionan perfectamente para crear propuestas de outfits más elegantes o formales.
Durante los días de mayor calor, las bermudas de lino o las tejidas constituyen la opción preferida. Estas pueden presentarse con estampados sutiles o pequeños detalles, como flores delicadas, aportando un aire distintivo y veraniego que supera lo básico.