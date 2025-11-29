Adiós al dilema de qué ponerte por las mañanas: qué es el “power casual”, el estilo que todos están usando

Hay que admitirlo, el dilema matutino de qué ponerse puede volverse una tortura. Encontrar ese punto medio perfecto entre lo elegante y lo informal para ir al trabajo es un desafío constante. Atrás quedaron los días de los trajes rígidos con hombreras que usaban generaciones anteriores, pero también abandonamos la formalidad de cintura para arriba de la era de la pandemia.
El código de vestimenta laboral actual, o más bien, la falta de un código claro, creó un vacío que exige de nuestras prendas mucho más que antes. Si a esto le sumamos que el equilibrio entre la vida personal y laboral es cada vez más difuso, es natural que busquemos soluciones prácticas que nos permitan sentirnos bien y vernos profesionales. La respuesta llegó con el nuevo fenómeno del “power casual”, también conocido como “business comfort” o “workleisure”, según indicó The New York Times. Esta estética combina la autoridad del "power dressing" tradicional con un acabado elegante, pero utilizando tejidos cómodos y detalles de diseño.
La comodidad como prioridad
Esta tendencia no es casualidad; responde a una necesidad profunda del mercado, como indicó el medio especializado Cosmopolitan. Una encuesta realizada a más de 2000 empleados de oficina en el Reino Unido reveló que el 47 % afirmó que la comodidad era su principal prioridad al vestirse para el trabajo, por encima de una apariencia profesional.
"La gente anhela los beneficios psicológicos del estilo y la comodidad", asegura Shakaila Forbes-Bell, psicóloga de moda y presentadora de The Wearapy Show. Los estudios demuestran que la ropa bien confeccionada nos hace parecer "más ingeniosas, exitosas y solicitadas". Pero la ropa cómoda también juega un papel fundamental, según advierte la experta, pues tendría beneficios cognitivos, "permitiendo a quienes la usan concentrarse y rendir mejor en tareas complejas".
El enfoque está en estructuras “suaves”
La clave para dominar este estilo no es renunciar a la formalidad, sino integrar piezas de sastrería que ofrezcan flexibilidad. Un blazer es fundamental, ya que añade estructura instantánea, vistiendo incluso el más informal de los conjuntos.
En lugar de optar por un traje rígido, el power casual se inclina por los "trajes suaves" y los pantalones de pierna ancha. Estos diseños ofrecen estructura con facilidad. Clemmie Haris, directora de Compras de Contemporáneo, Deportivo y Esencial en Harrods, confirma esta tendencia: "En Harrods, nuestros clientes priorizan la comodidad sin renunciar a la sofisticación".
La versatilidad de los básicos
Los básicos actualizados son pilares del power casual. Pensá en suéteres ligeros y "prendas básicas más sofisticadas, como los chalecos de cachemira", indicó Jeff Abrams, fundador y director ejecutivo de Rails, una marca con sede en Los Ángeles conocida por combinar la sofisticación típica de la moda europea con el estilo californiano desenfadado, que a menudo se combinan con un blazer para lograr ese equilibrio relajado. De hecho, el punto fino es ideal para usar debajo de los blazers.
En cuanto al denim, ya no está relegado solo a los fines de semana. Los jeans, incluso los de lavado claro, pueden considerarse elegantes si se equilibran con prendas intrínsecamente formales. Polly, gerente de cuentas sénior, comenta a Cosmopolitan que su uniforme de trabajo consiste a menudo en "vaqueros holgados, una camiseta blanca de algodón, zapatillas deportivas y joyas llamativas".
El poder de los accesorios y el calzado cómodo
Si pensabas que debías volver a los tacos altos para lucir profesional, es hora de reconsiderarlo . El calzado de esta tendencia privilegia la comodidad, proponiendo plataformas que no pasan de la altura de un "kitten heel". Las zapatillas deportivas son totalmente aceptadas, siempre que tengan "siluetas estilizadas en tejidos lujosos como cuero y gamuza" para mantener una sensación sofisticada.
Finalmente, no subestimes la importancia de los detalles. Los accesorios actúan como un toque de intención. Un pañuelo anudado o un conjunto de collares llamativos pueden elevar instantáneamente una camiseta blanca sencilla, dándole un aspecto limpio y relajado, pero a la vez profesional.