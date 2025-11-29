Adiós al dilema de qué ponerte por las mañanas: qué es el “power casual”, el estilo que todos están usando

El código de vestimenta laboral actual, o más bien, la falta de un código claro, creó un vacío que exige de nuestras prendas mucho más que antes. Si a esto le sumamos que el equilibrio entre la vida personal y laboral es cada vez más difuso, es natural que busquemos soluciones prácticas que nos permitan sentirnos bien y vernos profesionales. La respuesta llegó con el nuevo fenómeno del “power casual”, también conocido como “business comfort” o “workleisure”, según indicó The New York Times. Esta estética combina la autoridad del "power dressing" tradicional con un acabado elegante, pero utilizando tejidos cómodos y detalles de diseño.