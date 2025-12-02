Los zapatos andróginos que regresaron para completar los looks de la temporada

Para cerrar, la especialista en moda y belleza recomienda una serie de marcas que tienen sus mocasines favoritos. Eso sí, a precio de euro. Destaca los negros de Scalpers, por €89.95; los burdeos de Breshka a €35.99; los marrón chocolate de Hune, a €89.91; los curiosos mocasines de borreguito con peluche de Zara, a €49.95; los negros con suela track de Tommy Hilfiger a €159.90 y; por último, los mocasines de piel con efecto charol de Massimo Dutti a €89.95.