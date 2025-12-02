Secciones
SociedadEstilo de vida

Los zapatos andróginos que regresaron para completar los looks de la temporada

Surgieron por la facilidad para prepararlos a partir del cuero y por su silencio para caminar mientras se cazaban animales. Hoy, son una pieza infaltable en todo armario.

Los mocasines son parte de la moda circular y siempre vuelven a ser una tendencia. Los mocasines son parte de la moda circular y siempre vuelven a ser una tendencia. Instagram/veneti.a
Hace 3 Hs

Aunque se podría considerar que los mocasines tienen un origen europeo o hasta real, en realidad su aparición se remonta a unas tribus norteamericanas que los crearon en una época previa a la colonización. Luego de años de ser usados como parte del uniforme de caza, los mocasines pasaron a ser revalorados por grandes diseñadores hasta convertirse hoy en día en el calzado más clásico y andrógino que puede existir.

Ya no se usan más los shorts de jean cortados: la nueva tendencia elegante para el verano 2026

Ya no se usan más los shorts de jean cortados: la nueva tendencia elegante para el verano 2026

Son cómodos y flexibles, no tienen un gran taco por lo que no son difíciles de llevar. Convierten cualquier look sport en un outfit más cuidado y sirven para cualquier ámbito: una tarde amistosa, una presentación de trabajo, un paseo por parques. Los mocasines se transformaron en un must sobrio y elegante, respetando siempre su misión de ser confortables para el pie.

Mocasines arrugados: la nueva tendencia en calzados

La revista española Mujer Hoy publicó un artículo revalorizando los zapatos más clásicos de todos. La periodista especializada en contenido de moda y belleza, Lauren Izquierdo, fue quien levantó nuevamente la bandera de los mocasines, pero con un nuevo detalle que los vuelve más curiosos y parecidos a unas balerinas: los bordes arrugados.

Según Izquierdo, los mocasines arrugados “tienen lo mejor de los dos mundos, porque a pesar de que son bastante atemporales y ponibles, proporcionan un toque diferente con un guiño contemporáneo que resulta irresistible”. Es que la forma descubierta del empeine con este tipo de calzado estiliza la figura, alarga las piernas y produce un ilusión óptica en la que la figura parece más fina.

La periodista sugiere utilizarlos con todas sus combinaciones posibles: pantalones rectos, trajes de lana, faldas mini. También señala que aplican a todo estilo, sin distinción de edad u ocasión para utilizarlos. El equilibrio que guarda este calzado es tal vez su mayor plus. “Es un zapato distinto, pero no extravagante; especial, pero muy usable”, describe Izquierdo.

Para cerrar, la especialista en moda y belleza recomienda una serie de marcas que tienen sus mocasines favoritos. Eso sí, a precio de euro. Destaca los negros de Scalpers, por €89.95; los burdeos de Breshka a €35.99; los marrón chocolate de Hune, a €89.91; los curiosos mocasines de borreguito con peluche de Zara, a €49.95; los negros con suela track de Tommy Hilfiger a €159.90 y; por último, los mocasines de piel con efecto charol de Massimo Dutti a €89.95.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

El top comodín en tendencia que salva tus outfits de fin de año, según Vogue

Formal pero juvenil: la prenda entallada de esta temporada que optimiza tus curvas

Formal pero juvenil: la prenda entallada de esta temporada que optimiza tus curvas

La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

“Efecto remolino”: el peculiar estilo de cejas que es tendencia y se opone a los perfilados perfectos

“Efecto remolino”: el peculiar estilo de cejas que es tendencia y se opone a los perfilados perfectos

Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios