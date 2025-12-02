Los zapatos andróginos que regresaron para completar los looks de la temporada

Aunque se podría considerar que los mocasines tienen un origen europeo o hasta real, en realidad su aparición se remonta a unas tribus norteamericanas que los crearon en una época previa a la colonización. Luego de años de ser usados como parte del uniforme de caza, los mocasines pasaron a ser revalorados por grandes diseñadores hasta convertirse hoy en día en el calzado más clásico y andrógino que puede existir.
Son cómodos y flexibles, no tienen un gran taco por lo que no son difíciles de llevar. Convierten cualquier look sport en un outfit más cuidado y sirven para cualquier ámbito: una tarde amistosa, una presentación de trabajo, un paseo por parques. Los mocasines se transformaron en un must sobrio y elegante, respetando siempre su misión de ser confortables para el pie.
Mocasines arrugados: la nueva tendencia en calzados
La revista española Mujer Hoy publicó un artículo revalorizando los zapatos más clásicos de todos. La periodista especializada en contenido de moda y belleza, Lauren Izquierdo, fue quien levantó nuevamente la bandera de los mocasines, pero con un nuevo detalle que los vuelve más curiosos y parecidos a unas balerinas: los bordes arrugados.
Según Izquierdo, los mocasines arrugados “tienen lo mejor de los dos mundos, porque a pesar de que son bastante atemporales y ponibles, proporcionan un toque diferente con un guiño contemporáneo que resulta irresistible”. Es que la forma descubierta del empeine con este tipo de calzado estiliza la figura, alarga las piernas y produce un ilusión óptica en la que la figura parece más fina.
La periodista sugiere utilizarlos con todas sus combinaciones posibles: pantalones rectos, trajes de lana, faldas mini. También señala que aplican a todo estilo, sin distinción de edad u ocasión para utilizarlos. El equilibrio que guarda este calzado es tal vez su mayor plus. “Es un zapato distinto, pero no extravagante; especial, pero muy usable”, describe Izquierdo.
Para cerrar, la especialista en moda y belleza recomienda una serie de marcas que tienen sus mocasines favoritos. Eso sí, a precio de euro. Destaca los negros de Scalpers, por €89.95; los burdeos de Breshka a €35.99; los marrón chocolate de Hune, a €89.91; los curiosos mocasines de borreguito con peluche de Zara, a €49.95; los negros con suela track de Tommy Hilfiger a €159.90 y; por último, los mocasines de piel con efecto charol de Massimo Dutti a €89.95.