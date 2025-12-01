La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

Cuál es la tendencia en remeras que viene a reemplazar al estilo oversize

La remera "cropped boxy" se posiciona como una pieza esencial para diseñadores. Su corte recto llega justo a la cintura, sin ser tan corta como un top ni tan larga como una prenda oversize. Esta prenda es la elección ideal para quien desea un atuendo relajado sin sacrificar el estilo. Su forma permite crear juegos de proporciones y texturas, funcionando bien para estilos urbanos y playeros.