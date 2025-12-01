Secciones
La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

Se priorizan piezas frescas y fáciles de combinar, resultando ideales para aquellos que buscan proyectar un estilo relajado.

Hace 7 Hs

La moda está en constante cambio y cada temporada presenta sus propias caracteristicas. Para el verano de 2026, las remeras oversize y los tops muy ajustados cambiarán su lugar en el protagonismo del guardarropa por unos items olvidados por las tendencias. 

Las principales marcas y diseñadores ya anticipan que las prendas que dominarán los looks de la próxima temporada estival serán muy versátiles, comodas y holgadas. Se priorizan piezas frescas y fáciles de combinar, resultando ideales para aquellos que buscan proyectar un estilo relajado pero que, al mismo tiempo, conserve un toque distintivo de sofisticación.

Cuál es la tendencia en remeras que viene a reemplazar al estilo oversize

La remera "cropped boxy" se posiciona como una pieza esencial para diseñadores. Su corte recto llega justo a la cintura, sin ser tan corta como un top ni tan larga como una prenda oversize. Esta prenda es la elección ideal para quien desea un atuendo relajado sin sacrificar el estilo. Su forma permite crear juegos de proporciones y texturas, funcionando bien para estilos urbanos y playeros.

Para un look casual, combine esta remera con shorts de denim de tiro alto, así equilibra el corte y alarga la figura. Zapatillas de plataforma gruesa y una riñonera cruzada añaden funcionalidad y tendencia. En ambientes playeros, incorpore la remera con pantalones palazzo de lino o algodón, los cuales aportan frescura y fluidez. Sandalias planas y un sombrero de ala ancha completan este conjunto.

Las tres remeras que se ponen de moda y reemplazan el estilo oversize

 Cropped boxy: Este diseño presenta un corte recto que llega justo a la altura de la cintura. Es ideal para experimentar con proporciones y lograr un look moderno sin sacrificar la comodidad.

- Fitted básica: Se trata de un clásico reinventado, ajustado al cuerpo pero confeccionado con telas livianas que aseguran frescura y libertad de movimiento. Esta opción se convierte en la elección perfecta para quienes priorizan la practicidad y un estilo pulido.

- Musculosa con hombreras: Esta silueta incorpora estructura a la prenda, confiriéndole un aire de sofisticación. Favorece a distintas siluetas corporales y se adapta versátilmente tanto a un outfit de estilo urbano como a uno que requiera mayor elegancia.

