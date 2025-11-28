Lanzaron oficialmente “En Nombre de la Ley”, el videojuego tucumano que busca enseñar cómo se elaboran las leyes

“El desarrollo de este proyecto fue el resultado de un círculo virtuoso que potencia el talento tucumano. El videojuego estará a disposición del Ministerio de Educación para que se utilice en todas las escuelas y para que todos los ciudadanos aprendan el proceso de sanción de las leyes. Buscamos acercar el trabajo de los legisladores a la comunidad para fortalecer nuestra democracia”, señaló.