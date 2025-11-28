Secciones
Lanzaron oficialmente “En Nombre de la Ley”, el videojuego tucumano que busca enseñar cómo se elaboran las leyes

El desarrollo ya puede descargarse en dispositivos móviles con sistemas Android e iOS, y próximamente estará disponible también en versión para PC.

28 Noviembre 2025

En la Legislatura se presentó oficialmente “En Nombre de la Ley”, el videojuego educativo desarrollado por emprendedores de 'Tucumán Videojuegos Cooperativa (TVC'). La iniciativa busca acercar a estudiantes y a la comunidad al proceso de creación de leyes mediante una experiencia interactiva, combinando tecnología, innovación y formación cívica. El proyecto se suma al crecimiento sostenido del ecosistema tecnológico provincial.

El Idep acompañó la presentación como parte de su estrategia para fortalecer y visibilizar al sector tecnológico dentro del Programa Provincial de Economía del Conocimiento, un ámbito que se consolida como generador de empleo y motor de nuevas oportunidades en Tucumán.

El acto fue encabezado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, quien remarcó la relevancia de incorporar herramientas modernas para acercar a la ciudadanía al funcionamiento del Estado.

“Es un día importantísimo para la Legislatura de Tucumán. Celebro enormemente la presentación de este videojuego. Queremos una Legislatura abierta, que escuche a las tucumanas y a los tucumanos, y que permita a todos conocer cómo se hacen las leyes. El sector de videojuegos tiene un talento enorme y un gran potencial para generar fuentes de trabajo”, expresó.

A su turno, la legisladora e integrante del Directorio del Idep, Carolina Vargas Aignasse, destacó el valor del talento local y el rol estratégico de la Economía del Conocimiento.

“El desarrollo de este proyecto fue el resultado de un círculo virtuoso que potencia el talento tucumano. El videojuego estará a disposición del Ministerio de Educación para que se utilice en todas las escuelas y para que todos los ciudadanos aprendan el proceso de sanción de las leyes. Buscamos acercar el trabajo de los legisladores a la comunidad para fortalecer nuestra democracia”, señaló.

Uno de los desarrolladores del videojuego, Sebastián Buratto, explicó que la experiencia comienza en un espacio inspirado en la plaza Urquiza, donde el personaje interactúa con vecinos y detecta problemáticas sociales.

“El jugador debe discernir qué situaciones son solo opiniones y cuáles representan necesidades reales, y puede consultar redes sociales para evaluar el impacto social. Es un videojuego pensado para primaria, incluso para niños que no leen aún, porque todas las escenas están interpretadas por actores de voz”, detalló.

En Nombre de la Ley guía al usuario en un recorrido dinámico por todas las etapas de formación de una ley: la presentación del proyecto, el trabajo en comisiones, el debate parlamentario y la sanción final.

El desarrollo ya puede descargarse en dispositivos móviles con sistemas Android e iOS, y próximamente estará disponible también en versión para PC.

