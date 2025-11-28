“A la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie”, subrayó Jaldo

Con un movimiento político que busca reconfigurar el mapa de poder en el Congreso de la Nación, un grupo de gobernadores peronistas, distanciados de la órbita de Cristina Fernández de Kirchner, aceleró las gestiones para conformar un bloque o interbloque legislativo común. Pretenden contar con poder de fuego para negociar directamente con el Gobierno nacional. La meta inmediata es disputar recursos para las provincias en la inminente negociación del Presupuesto 2026, que se tratará en sesiones extraordinarias.
La sede de la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de estas conversaciones. El gobernador anfitrión, Gustavo Sáenz, recibió a sus pares Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén).
“No vamos a reclamar nada que el Gobierno no haya prometido”, advirtió Sáenz al abrir la agenda de prioridades, haciendo hincapié en la necesidad de insistir con las obras comprometidas por la gestión libertaria a las distintas jurisdicciones.
El mandatario salteño fue categórico en su defensa del interior: “queremos que la Argentina crezca de manera simétrica. Nos vamos a poner firmes para que este país sea federal. Invitamos a todos los que quieran sumarse”.
Cuestionamientos
Jaldo reforzó el mensaje del mandatario salteño, marcando la disposición a “sumar y acompañar”, siempre y cuando la relación sea recíproca. “A la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie. Es positivo que el ministro del Interior, Diego Santilli, esté dialogando con los gobernadores”, sostuvo.
El tucumano también trazó un diagnóstico económico que será la base de su reclamo. “Las provincias tenemos dificultades: bajó el consumo, se cayó el IVA, bajó la recaudación”, explicó. Y fue claro al exigir que, si bien la macroeconomía es importante, “alguien tiene que hacerse cargo de la micro”. Allí recordó que las provincias gestionan la salud, la seguridad y la educación.
La lista de exigencias incluye: la coparticipación de lo que consideran que les corresponde; la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos; lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), y el recorte de los subsidios al transporte del interior.
Definiciones
Uno de los aspectos que aún restan pulir es si este acuerdo de gobernadores se formalizará con un bloque o un interbloque en la Cámara baja del Congreso nacional.
La diferencia entre ambas figuras radica en la cantidad de lugares para autoridades que pueden pelear en las comisiones clave de la Cámara, lo que demuestra la relevancia estratégica de la decisión.
En este escenario de poroteo constante, el gobernador catamarqueño Jalil podría dar el golpe de efecto de la movida. El mandatario está decidido a romper el bloque de Unión por la Patria (UP), armar un bloque provincial con sus cuatro diputados e integrarlo al nuevo interbloque federal.
Esta potencial salida generaría que el peronismo pierda su lugar como primera minoría en Diputados, un contexto de enorme dolor de cabeza para la actual conducción del diputado santafesino Germán Martínez.
Ausencias
Aunque dieron señales de sumarse, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones) finalmente no enviaron representantes a la cumbre de gobernadores.
La ausencia de Zamora es la más resonante, ya que manejará un capital político de tres bancas en el Senado y siete en Diputados. Su decisión de romper con UP o repartir su tropa podría convertirlo en árbitro de la primera minoría en Diputados.
Por su parte, Passalacqua se mantendrá en Innovación Federal, bloque que comparte con dirigentes de otras provincias y suma siete diputados, con la intención de crecer para disputar lugares estratégicos en las comisiones.
El neuquino Rolando Figueroa confirmó que sostendrá su bloque La Neuquinidad y, aunque cooperará de forma coordinada, rechazó integrarse al interbloque por tener necesidades distintas en las negociaciones con la Casa Rosada.
Nombre tentativo
Uno de los más interesados en formalizar el armado es Sáenz, que ya maneja un nombre tentativo para el bloque: País Federal.
En este esquema podrían confluir también los cuatro libertarios de Coherencia y los dos diputados del MID, en busca de una referencia estable que les dé el volumen legislativo necesario.
En el Congreso se especula con un interbloque para tener más influencia en el reparto de comisiones. El piso inicial se estima en entre 12 y 15 diputados, cifra que habilitaría acceso a claves bicamerales. La presidenta de Innovación Federal, Pamela Calletti, afirmó que el eje será la defensa del federalismo, como quedó demostrado en el debate por el impuesto al tabaco.
¿Cambios en el Senado?: movimientos de piezas
Por el momento, en el Senado el bloque Convicción Federal, integrado por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), continuará con la misma conformación y siendo parte de un interbloque junto a Fuerza Patria (que pocos días atrás pasó a llamarse Bloque Justicialista). Es decir que en la Cámara Alta no hay un movimiento abrupto, aunque no están cerradas las puertas para que eso pase. En el bloque del peronismo disidente esperan que los representantes de Salta, Misiones y Neuquén conformen un bloque propio para, posteriormente, converger en un interbloque nuevo. En ese caso, sí habría una ruptura, ya que Convicción Federal se iría del esquema mencionado.