“A la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie”, subrayó Jaldo

¿Cambios en el Senado?: movimientos de piezas

Por el momento, en el Senado el bloque Convicción Federal, integrado por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), continuará con la misma conformación y siendo parte de un interbloque junto a Fuerza Patria (que pocos días atrás pasó a llamarse Bloque Justicialista). Es decir que en la Cámara Alta no hay un movimiento abrupto, aunque no están cerradas las puertas para que eso pase. En el bloque del peronismo disidente esperan que los representantes de Salta, Misiones y Neuquén conformen un bloque propio para, posteriormente, converger en un interbloque nuevo. En ese caso, sí habría una ruptura, ya que Convicción Federal se iría del esquema mencionado.



