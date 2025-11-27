Jaldo participa del acuerdo para formar un bloque federal con otros cuatro gobernadores

El movimiento no es menor. La conformación de un bloque federal con volumen propio podría alterar el equilibrio entre interbloques ya existentes y restar diputados a espacios consolidados. En el caso de Catamarca, por ejemplo, una eventual salida de sus legisladores debilitaría a Fuerza Patria. Tucumán, por su parte, ya contaba con una bancada diferenciada, pero su incorporación a una estructura más amplia aumentaría su peso específico. Sumados, estiman que podrían alcanzar cerca de 15 diputados.