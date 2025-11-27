Jaldo participa del acuerdo para formar un bloque federal con otros cuatro gobernadores

En la Casa de la Provincia de Salta, en Buenos Aires, se desarrolla hoy una reunión clave que podría modificar el mapa político del Congreso a días del recambio legislativo. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, convocó a sus pares- entre ellos Osvaldo Jaldo- para explorar la conformación de un nuevo bloque federal que unifique intereses regionales y fortalezca su capacidad de negociación frente al Gobierno nacional.
Según confirmaron fuentes provinciales, participan de este encuentro el mandatario de Tucumán; el de Catamarca, Raúl Jalil; y el de Misiones, Hugo Passalacqua. Además, se espera una definición de Rolando Figueroa, de Neuquén, quien podría enviar un representante y sumar a la Patagonia a esta ingeniería política, lo que ampliaría todavía más el alcance del armado.
La idea central es clara: coordinar fuerzas y construir una bancada que represente una agenda común antes del inicio de la nueva etapa parlamentaria que arranca el 10 de diciembre. Los gobernadores buscan tener voz propia en un escenario donde las negociaciones serán intensas y el nuevo oficialismo necesitará acuerdos para avanzar con su paquete legislativo.
El movimiento no es menor. La conformación de un bloque federal con volumen propio podría alterar el equilibrio entre interbloques ya existentes y restar diputados a espacios consolidados. En el caso de Catamarca, por ejemplo, una eventual salida de sus legisladores debilitaría a Fuerza Patria. Tucumán, por su parte, ya contaba con una bancada diferenciada, pero su incorporación a una estructura más amplia aumentaría su peso específico. Sumados, estiman que podrían alcanzar cerca de 15 diputados.
Para el Gobierno nacional, que busca aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con proyectos centrales -como el nuevo Código Penal, la reforma tributaria, la ley de glaciares o cambios en educación- la aparición de un nuevo bloque obliga a recalcular la estrategia de negociación. Como señalan voces cercanas a la mesa de gobernadores, “no es lo mismo dialogar con un mandatario en particular que con un grupo unido detrás de pedidos concretos y compartidos”.
El encuentro de este mediodía en la Casa de Salta será determinante para saber si finalmente este bloque federal toma forma, cuántas provincias lo integrarán y qué prioridades buscarán instalar en la agenda del Congreso. Todo indica que, de avanzar, se convertirá en un actor clave en la discusión legislativa que se aproxima.