Caso Cuadernos: la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la "destinataria final" de las coimas

El descargo de Cristina Kirchner

La audiencia comenzó poco antes de las 9.30, con la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa principal iniciada el 6 de noviembre. Luego, pasadas las 11, el Tribunal avanzó con la acusación vinculada al presunto pago de sobornos por parte de Isolux-Corsán. En ese contexto se incorporó el descargo escrito de la ex presidenta, quien reiteró su rechazo a las imputaciones: “No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó.