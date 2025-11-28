Causa Cuadernos: los empresarios involucraron más a Cristina Fernández

La causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas” marcó un día de definiciones tanto en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) como en el máximo tribunal del país. Mientras los jueces concluían la lectura de la extensa acusación fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) asestó un golpe a la estrategia defensiva de varios empresarios al rechazar sus planteos para que los pagos fueran considerados “aportes de campaña” y no sobornos.