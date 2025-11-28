Causa Cuadernos: los empresarios involucraron más a Cristina Fernández

La causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas” marcó un día de definiciones tanto en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) como en el máximo tribunal del país. Mientras los jueces concluían la lectura de la extensa acusación fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) asestó un golpe a la estrategia defensiva de varios empresarios al rechazar sus planteos para que los pagos fueran considerados “aportes de campaña” y no sobornos.
La quinta audiencia del juicio, celebrada ayer, se centró en completar la lectura de la acusación. Los detalles expuestos describen una presunta red de corrupción que implicaría el pago de al menos 127 coimas por parte de empresarios.
Según la acusación fiscal, basada fundamentalmente en el testimonio de arrepentidos, de esos 127 desembolsos, 38 habrían tenido como destino final domicilios vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La reconstrucción de los hechos, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a que el manejo de los sobornos tuvo una estructura escalonada: “los eslabones convergen así en un solo punto,“ señala el requerimiento, identificando a Roberto Baratta como el “comunicador y receptor inicial”, a Daniel Muñoz (secretario de los Kirchner) como “uno de los intermediarios finales”, y a Fernández de Kirchner como la “destinataria final de fondos”.
Testimonios clave
En la audiencia se repasaron testimonios clave, como el del ex secretario de Obras Pública José López, quien afirmó que entre julio y agosto de 2007 se realizó una entrega en un domicilio de la calle Uruguay, llevando una valija con aproximadamente ocho millones de dólares.
Otro relato central fue el del ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti, quien afirmó haber subido en una oportunidad al departamento de Juncal y Uruguay y haber visto más de 20 valijas. Uberti declaró que el destino final era la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos.
El ex funcionario también refirió que, tras un encuentro con Gerardo Ferreyra (de Electroingeniería S.A.), llevó bolsos al departamento de Juncal. Se leyó que Uberti tenía instrucciones: si el paquete era “chico”, lo llevaría al despacho de Balcarce; “si era grande”, debía contactar a Muñoz para que se lo llevara a la calle Juncal.
Durante la jornada judicial, el TOF 7 concluyó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa central y dio paso a la segunda causa conexa, donde se juzgará un bloque de pagos indebidos por más de U$S 16 millones.
En este segundo expediente son juzgados, además de Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y Baratta, junto a empresarios como Ferreyra, Mario José Maxit (Isolux) y Alberto Ángel Padoán (Vicentin).
Paralelamente al avance del juicio oral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó recursos presentados por los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Armando Loson. Estos pretendían que los pagos fueran considerados aportes de campaña electoral y no cohecho, lo que les permitiría eludir el juicio oral y que sus casos pasaran a la Justicia electoral.
La decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en que las presentaciones de los defensores no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, replicando la respuesta que ya habían recibido más de una treintena de planteos similares.