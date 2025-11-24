Pergolini se sumó al debate por los manejos en la AFA y apuntó que los clubes son "las inferiores de la política"

La reciente decisión de la AFA de entregar a Rosario Central un trofeo que no figuraba en ninguna normativa vigente abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el manejo institucional del fútbol argentino. En medio de ese escenario, marcado por los reproches por los arbitrales y la conducción dirigencial, Mario Pergolini volvió a irrumpir en el debate público al advertir sobre la creciente influencia política en el deporte más popular del país.
El empresario y ex vicepresidente de Boca expuso su postura durante su participación en el programa “En Comunidad de Negocios” (LN+), conducido por José Del Rio, donde calificó de confuso el episodio que derivó en que Rosario Central recibiera un reconocimiento no contemplado formalmente. “El equipo (Rosario Central) venía todo bien, con gente que se quiere. Y le entregaron un premio a oscuras, algo extraño. No es claro, no es nada”, sostuvo, al apuntar contra la decisión adoptada bajo la órbita de la conducción que encabeza Claudio Tapia.
Pergolini extendió sus críticas al clima general del fútbol argentino y señaló que, a su juicio, la actividad atraviesa un proceso de creciente deterioro institucional. Definió este momento como una etapa en la que las estructuras deportivas parecen funcionar como “las inferiores de la política”, y reforzó esa mirada al afirmar: “Otra cosa que asusta también es el silencio de la dirigencia en Boca o River, que son los grandes. Hoy el fútbol son las inferiores de la política argentina. Arreglemos esto y vamos a tener una buena escuela para cuando asciendan a la otra política”.
El ex dirigente también se refirió al rol de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y figura cercana a Tapia, conocido por responder críticas mediante publicaciones en redes sociales. “Tuitea a cielo abierto, patotea públicamente dando a entender que tiene poder. Es el mismo caso que [Javier] Milei cuando revolea contra un artista o periodista. Uno se pregunta por qué no miden la fuerza. Los dirigentes no salen a repudiar esto. Y está empezando a haber un quiebre, en el fútbol sobre todo. Ponele que con [Sebastián] Verón a la cabeza”, planteó.
Ya en clave futbolística, Pergolini analizó el presente de Boca luego de una seguidilla de resultados favorables. Aunque reconoció el buen momento deportivo, dejó una advertencia para la actual conducción: “Hoy todo depende de si la pelota entra o no entra. Ahora que entra, hasta yo estoy contento. Pero no hay que olvidarse de que no se venía ganando. Hay muchas cosas para hacer que esta dirigencia no está haciendo”.