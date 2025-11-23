El gesto de Estudiantes que sacudió a la AFA: pasillo de espaldas y triunfo ante Rosario Central

El fútbol argentino está habituado a convivir con el absurdo, pero cada tanto aparece una imagen que lo desacomoda todo. Esta vez ocurrió en Rosario, donde Estudiantes decidió convertir un gesto en un terremoto. Antes del duelo por los octavos de final del Clausura, el plantel “pincharrata” se alineó para cumplir con el protocolo del pasillo de honor impuesto por la AFA, pero cuando Rosario Central salió al campo, los jugadores se dieron media vuelta y quedaron de espaldas. .Y esa postal viajó más rápido que el resultado que vendría después.