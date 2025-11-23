¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

La semana en el fútbol argentino estuvo marcada por la polémica coronación de Rosario Central como campeón de Liga tras liderar la Tabla Anual. Y toda la atención estaba puesta en el pasillo de homenaje que debía realizar Estudiantes en la previa del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Sin embargo, en el Gigante de Arroyito ocurrió algo inesperado:
los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo… ¡de espaldas!
Un gesto cargado de tensión entre Estudiantes y la AFA
La AFA había recomendado realizar el pasillo al campeón, pero Estudiantes —enfrentado institucionalmente con el organismo— generó dudas hasta último momento.
Según informó el cronista de ESPN Federico Bueno, la decisión de hacer el pasillo de espaldas fue una sugerencia directa de Juan Sebastián Verón, aunque el plantel tenía libertad para decidir.
Cuando Rosario Central ingresó al campo de juego encabezado por Ángel Di María, los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, cruzaron los brazos y evitaron cualquier gesto de reconocimiento.
Central celebró su título en casa
Mientras tanto, Rosario Central celebró su nueva estrella con bengalas azules y amarillas, en un estadio repleto, y con el trofeo de campeón esperándolo en la cancha.
La imagen del pasillo invertido ya recorre el país y promete seguir alimentando la polémica en el inicio de un partido caliente.