Secciones
DeportesFútbol

¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

El campeón por Tabla Anual recibe un pasillo insólito. Mirá el video. l

¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025
Hace 1 Hs

La semana en el fútbol argentino estuvo marcada por la polémica coronación de Rosario Central como campeón de Liga tras liderar la Tabla Anual. Y toda la atención estaba puesta en el pasillo de homenaje que debía realizar Estudiantes en la previa del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, en el Gigante de Arroyito ocurrió algo inesperado:

los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo… ¡de espaldas!

Un gesto cargado de tensión entre Estudiantes y la AFA

La AFA había recomendado realizar el pasillo al campeón, pero Estudiantes —enfrentado institucionalmente con el organismo— generó dudas hasta último momento.

Según informó el cronista de ESPN Federico Bueno, la decisión de hacer el pasillo de espaldas fue una sugerencia directa de Juan Sebastián Verón, aunque el plantel tenía libertad para decidir.

Cuando Rosario Central ingresó al campo de juego encabezado por Ángel Di María, los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, cruzaron los brazos y evitaron cualquier gesto de reconocimiento.

Central celebró su título en casa

Mientras tanto, Rosario Central celebró su nueva estrella con bengalas azules y amarillas, en un estadio repleto, y con el trofeo de campeón esperándolo en la cancha.

La imagen del pasillo invertido ya recorre el país y promete seguir alimentando la polémica en el inicio de un partido caliente.

Temas Angel Di MaríaClub Estudiantes de La PlataClub Atlético Rosario CentralJuan Sebastián Verón
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Peligra el ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay tras la goleada histórica ante Estados Unidos

Peligra el ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay tras la goleada histórica ante Estados Unidos

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
4

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
5

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Comentarios