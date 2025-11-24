Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

La escena es grotesca y precisa. En la oficina de la Liga Profesional, ubicada en Puerto Madero, Tapia repasa un Power Point sobre el calendario 2026. Habla de Apertura, de Clausura, de mercados de pases, de Copa Argentina y explica cómo va a ser la próxima temporada (algunos, a la luz de los hechos y de que los reglamentos se cambian en un abrir y cerrar de ojos, pueden pensar que fue al vicio su discurso). Y, de repente, antes de cerrar su oratoria desliza la creación de un nuevo “producto”: el campeón de la Liga, el equipo que más puntos suma en todo el año. A partir del año que viene, piensan algunos. Pero no.