Encuesta: ¿por qué consideras que la AFA le otorgó un título a Rosario Central?

La AFA oficializó el título de Rosario Central como Campeón de la Liga 2025 luego de una reunión del Comité Ejecutivo realizada ayer en Buenos Aires, encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte. En ese encuentro, la Liga Profesional decidió restituir la figura del Campeón de Liga, un reconocimiento que se otorga al equipo que más puntos suma en la tabla Anual. Bajo ese criterio, Central fue declarado campeón por haber terminado la temporada como líder absoluto con 66 puntos, cuatro más que Boca, coronando así un año de regularidad y apenas dos derrotas.