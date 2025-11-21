Secciones
DeportesFútbol

Encuesta: ¿por qué consideras que la AFA le otorgó un título a Rosario Central?

La AFA reconoció a Central como Campeón de la Liga 2025 tras liderar la tabla anual.

Jorge Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso fueron a recibir el trofeo de Campeón de la Liga 2025. Jorge Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso fueron a recibir el trofeo de Campeón de la Liga 2025.
Hace 2 Hs

La AFA oficializó el título de Rosario Central como Campeón de la Liga 2025 luego de una reunión del Comité Ejecutivo realizada ayer en Buenos Aires, encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte. En ese encuentro, la Liga Profesional decidió restituir la figura del Campeón de Liga, un reconocimiento que se otorga al equipo que más puntos suma en la tabla Anual. Bajo ese criterio, Central fue declarado campeón por haber terminado la temporada como líder absoluto con 66 puntos, cuatro más que Boca, coronando así un año de regularidad y apenas dos derrotas.

La resolución se hizo pública el jueves por la tarde, cuando representantes del club -incluyendo a Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María- recibieron el trofeo que acredita al “mejor equipo de la temporada”. Horas más tarde, y ya con la noticia confirmada, el club convocó a sus hinchas a festejar en la Sede Fundacional, donde alrededor de 3.000 personas celebraron bajo la lluvia junto al plantel. 

La decisión generó debate en el fútbol argentino, en parte porque fue comunicada después de finalizada la fase regular, reabriendo la discusión sobre el valor del campeón anual.

Temas Buenos AiresAngel Di MaríaAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Rosario CentralClaudio "Chiqui" TapiaAriel HolanPúblicoClaudio Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rosario Central, AFA y un título inesperado: otro capítulo en la saga de cambios sobre la marcha

Rosario Central, AFA y un título inesperado: otro capítulo en la saga de cambios sobre la marcha

Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
5

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
6

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Más Noticias
Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Comentarios