Encuesta: ¿por qué consideras que la AFA le otorgó un título a Rosario Central?

La AFA oficializó el título de Rosario Central como Campeón de la Liga 2025 luego de una reunión del Comité Ejecutivo realizada ayer en Buenos Aires, encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte. En ese encuentro, la Liga Profesional decidió restituir la figura del Campeón de Liga, un reconocimiento que se otorga al equipo que más puntos suma en la tabla Anual. Bajo ese criterio, Central fue declarado campeón por haber terminado la temporada como líder absoluto con 66 puntos, cuatro más que Boca, coronando así un año de regularidad y apenas dos derrotas.
La resolución se hizo pública el jueves por la tarde, cuando representantes del club -incluyendo a Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María- recibieron el trofeo que acredita al “mejor equipo de la temporada”. Horas más tarde, y ya con la noticia confirmada, el club convocó a sus hinchas a festejar en la Sede Fundacional, donde alrededor de 3.000 personas celebraron bajo la lluvia junto al plantel.
La decisión generó debate en el fútbol argentino, en parte porque fue comunicada después de finalizada la fase regular, reabriendo la discusión sobre el valor del campeón anual.