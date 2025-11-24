El posteo de Juan Sebastián Verón que desafía a "Chiqui" Tapia y reaviva la tormenta por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

La noche en Arroyito dejó una imagen que recorrió todo el país: el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata realizó mientras Rosario Central ingresaba al campo de juego para ser recibido como campeón anual. Un gesto que cruzó la frontera de lo simbólico, que expuso tensiones con la AFA y que tuvo una respuesta contundente desde lo más alto de la dirigencia albirroja.
Después del 1-0 que clasificó al equipo a los cuartos de final del Clausura, Juan Sebastián Verón eligió hablar sin hablar. Publicó en Instagram una cita del histórico presidente Mariano Mangano, uno de los nombres más influyentes en la vida institucional del “Pincha” durante la década del ’60. Y la frase no dejó espacio para interpretaciones: “Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”.
El texto completo, que el propio Verón compartió en sus redes, reivindica la identidad del club y su forma de plantarse en los momentos calientes. Habla de una entidad “bien nacida”, con una filosofía marcada por sus fundadores, y de una mística que, según Mangano, es casi “religiosa”. Un mensaje que apareció justo después de uno de los días más tensos para Estudiantes en lo que va del año.
"A Estudiantes nadie lo llevarÃ¡ por delante en ningÃºn terreno..." El posteo del presidente VerÃ³n tomando una frase del emblemÃ¡tico presidente Mangano de la dÃ©cada del '60 pic.twitter.com/T97Fd0Nuay— NICO SINGER (@NicolasSinger) November 24, 2025
Todo ocurrió horas después del pasillo invertido. La AFA había pedido que el equipo saludara la consagración de Central como campeón anual, un título otorgado en medio del torneo y sin que la modificación estuviera incluida en el reglamento original, algo que Estudiantes objetó públicamente. Y lo hizo de la forma más clara posible: el club fue el único que presentó un cuestionamiento formal por la decisión.
La respuesta llegó en la cancha. Los jugadores cumplieron con la solicitud de protocolo, pero se dieron vuelta y ofrecieron la espalda como señal de desacuerdo. Fue un gesto impulsado por Verón, quien habló con los referentes antes del encuentro, aunque la determinación final quedó en manos del plantel.
Del otro lado, la situación generó fastidio. Ángel Di María esquivó la polémica al decir que lo sucedido “es cosa de ellos”, pero defendió el reconocimiento otorgado por la AFA. “Nos sentimos campeones, hace muchos años que no terminábamos primeros en la tabla anual”, explicó. En la misma línea, el DT Ariel Holan consideró el accionar de Estudiantes como “una falta de respeto” y agradeció el título entregado por la Liga Profesional y la AFA.
El clima venía tenso desde el inicio. El club platense había denunciado que nunca hubo votación para aprobar la creación del título, pese a que la LPF afirmó lo contrario y sostuvo que la medida se decidió “por unanimidad”, con la presencia del vicepresidente albirrojo, Pascual Caiella, en la reunión del Comité Ejecutivo.
Mientras tanto, Estudiantes sigue adelante en lo deportivo. Con el gol de Edwin Cetré, se metió en los cuartos de final y ahora enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero el eco del gesto y el mensaje de Verón seguirá resonando en los próximos días. Porque esta historia no se queda solo en un pasillo: habla de poder, identidad y una pulseada que, por ahora, parece lejos de cerrarse.