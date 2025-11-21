Cuando el deporte abraza: arrancó el 8° Encuentro Nacional de Mixed Hability

Por momentos, la vorágine competitiva y empresarial del deporte parece olvidarse de sus verdaderos propósitos. En un contexto donde ganar y generar una diferencia económica marcan las pautas de los eventos deportivos -y de sus protagonistas-, el Mixed Ability aparece para recordar esas otras facetas del deporte que han enamorado a más de uno. El primer día del 8° Encuentro Nacional (el primero que se realiza en el norte del país) hizo que muchos amantes del deporte volvieran a pensarlo desde sus esencias más básicas, pero fundamentales: el deporte como un espacio común capaz de construir vínculos, y como motor de alegría e inclusión.