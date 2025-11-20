Tucumán será sede del Encuentro Nacional Mixed Ability de rugby y hockey: más de 1.200 participantes

Mañana Tucumán abrirá sus puertas a un evento que trasciende lo deportivo y se afirma como un hito social: el Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey, que reunirá a más de 1.200 jugadores, entrenadores y fanáticos de todo el país. Por primera vez, la provincia será escenario de esta experiencia que promueve la inclusión plena a través del deporte, bajo un modelo que integra a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo.