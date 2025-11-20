Tucumán será sede del Encuentro Nacional Mixed Ability de rugby y hockey: más de 1.200 participantes

Mañana Tucumán abrirá sus puertas a un evento que trasciende lo deportivo y se afirma como un hito social: el Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey, que reunirá a más de 1.200 jugadores, entrenadores y fanáticos de todo el país. Por primera vez, la provincia será escenario de esta experiencia que promueve la inclusión plena a través del deporte, bajo un modelo que integra a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo.
La cita será hasta el domingo en Los Tarcos, con la organización del equipo Usapucas XV (pioneros en Tucumán en la disciplina) junto a Cardenales.
El Mixed Ability, reconocido internacionalmente, propone romper barreras desde el juego: todos participan, todos comparten, todos aprenden. La cancha se vuelve un espacio común donde las diferencias no separan, sino que enriquecen.
El cronograma comenzará hoy con la llegada de las delegaciones, acreditaciones y una charla sobre deporte inclusivo a cargo de José “Pepe” Ramón, Facundo Palacio y Margaret Keay, referentes de la Fundación Arcoíris. La jornada culminará con una cena de bienvenida para los equipos llegados desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán.
Sábado será el corazón del evento. Tras el acto inaugural (que incluirá desfile de delegaciones con la Banda Sinfónica de la Policía, bendición y foto oficial) se disputarán los primeros encuentros de rugby y hockey. Habrá actividad en doble turno y la jornada cerrará con la premiación y una fiesta con bandas en vivo y DJ.
El domingo, en tanto, quedará reservado para los últimos partidos y el almuerzo de despedida.
“El Encuentro Nacional Mixed Ability de Rugby y Hockey ya no es un sueño ni un desafío: es una realidad”, expresó en un comunicado la dirigencia de Los Tarcos. “La inclusión no es circunstancial ni un espacio dentro del tiempo: debe ser una práctica diaria, continua y permanente”.
En la misma línea, destacaron que este torneo es “la forma más concreta de visibilizar la compatibilización e inclusión de todos y todas en la sociedad, y en especial en nuestro rugby y hockey”.
A su vez, agradecieron a quienes hacen posible el evento. “Como anfitriones, Los Tarcos Rugby Club tenemos el orgullo de recibir a más de 1.200 jugadores que serán protagonistas de estas jornadas. Invitamos a todos a venir, no como meros observadores, sino como parte activa de este encuentro. Es tiempo de superar prejuicios y derribar barreras materiales y mentales”.
A partir mañana, en Los Tarcos, el Mixed Ability escribirá uno de sus capítulos más importantes. Y Tucumán será protagonista.