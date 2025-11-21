Secciones
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

El tucumano José López declaró que “el dinero iba a la quinta de Olivos” y luego a un departamento de la familia Kirchner.

El tucumano José López y los bolsos del convento. El tucumano José López y los bolsos del convento.
Hace 2 Hs

En la tercera audiencia del juicio oral por el caso Cuadernos, las declaraciones de imputados colaboradores revivieron detalles del esquema de recaudación ilegal que habría operado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Las acusaciones apuntaron a que los ex mandatarios, junto con los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, tuvieron un rol clave en este sistema.

La declaración del tucumano José López, ex secretario de Obra Pública, resaltó por sus referencias a Cristina Kirchner. López, quien fue arrestado en 2016 intentando ocultar dinero en un convento, relató que en 2011 recibió la instrucción de "retomar la recaudación para la campaña" y que Baratta sería su contacto operativo.

“A Cristina le conté todo: que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del Ministerio lo conocían”, declaró el exfuncionario.

Además, López afirmó que Cristina Kirchner daba órdenes y que, tras la muerte de Néstor Kirchner, le advirtió: "Podés ser parte del problema o de la solución". Según su testimonio, le informó a Cristina sobre el sistema de recaudación en las obras viales, un mecanismo que, según dijo, era conocido en otros sectores del Ministerio.

También se presentaron las declaraciones de empresarios arrepentidos, como Juan Carlos De Goycoechea, Aldo Roggio, Angelo Calcaterra, Armando Loson y Carlos Wagner. Estos empresarios coincidieron en señalar a Baratta como uno de los principales responsables de exigir sobornos para permitir su participación en proyectos de obra pública.

