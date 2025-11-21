Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

En la tercera audiencia del juicio oral por el caso Cuadernos, las declaraciones de imputados colaboradores revivieron detalles del esquema de recaudación ilegal que habría operado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Las acusaciones apuntaron a que los ex mandatarios, junto con los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, tuvieron un rol clave en este sistema.