Elecciones presidenciales: “Para decidir, los chilenos les están pidiendo cosas claras a los candidatos”

Albornoz coincidió, ampliando la explicación sobre el comportamiento político chileno. Destacó que es un país con fuertes oscilaciones ideológicas a lo largo del tiempo, alternando gobiernos de izquierda y derecha, pero con una marcada estabilidad institucional. Apuntó que la imposibilidad de reelección presidencial convierte cada elección en un momento decisivo: “Ellos están cuatro años y ya. Se termina”, subrayó, para mostrar cómo ese rasgo empuja a los votantes a redefinir rumbos de manera recurrente. A nivel internacional, sostuvo que Chile se percibe como un actor “predecible, moderado y pragmático”, con un rol destacado en la vinculación entre Sudamérica y el bloque Asia-Pacífico. Ese posicionamiento, explicó, “podría verse alterado según quién gane el balotaje, ya que cada candidato propone modelos de inserción global distintos: uno más alineado con Estados Unidos (Kast) y otro más abierto a cooperaciones alternativas, incluida China (Jara)”.