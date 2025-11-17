El comunismo y la “nueva derecha” van al balotaje en Chile

Matthei y su aval a Kast

Las cifras se dieron a conocer de manera preliminar pasadas las 20, con el 52% de las mesas escrutadas, y a pesar de que más de 14 millones de chilenos fueron a sufragar, el proceso eleccionario se desarrolló con relativa normalidad y solo en algunos centros de votación santiaguinos se reportaron largas filas y una que otra disputa entre los votantes y los vocales de mesa, muchos de los cuales realizaban dicha labor por vez primera.