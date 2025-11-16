¿Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que busca ganar la segunda vuelta presidencial en Chile?

En una jornada electoral marcada por la alta participación y el clima de incertidumbre, Chile votó este 16 de noviembre en las elecciones presidenciales de 2025. Tal como anticipaban las encuestas, ninguna candidatura logró la mayoría necesaria, por lo que el país se encamina a un balotaje el próximo 14 de diciembre, donde José Antonio Kast, abanderado de la extrema derecha, buscará llegar por primera vez a La Moneda.