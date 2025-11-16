Elecciones en Chile: quién es Jeannette Jara, la candidata comunista que pasó a la segunda vuelta y busca suceder a Boric

Un hito histórico para el Partido Comunista chileno

Jara ya había marcado un precedente en julio, cuando arrasó en las primarias del progresismo con un 60% de los votos, superando a Carolina Tohá (28%) y Gonzalo Winter (9%). Pero su paso a la segunda vuelta este 16 de noviembre supone un triunfo aún mayor: es el mejor resultado electoral del Partido Comunista en sus 113 años de historia.