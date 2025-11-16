Secciones
Elecciones en Chile: quién es Jeannette Jara, la candidata comunista que pasó a la segunda vuelta y busca suceder a Boric

Se convierte así en la primera candidata comunista desde el retorno a la democracia que logra llegar a un balotaje presidencial.

Hace 1 Hs

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, disputará la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre en Chile, tras obtener un histórico respaldo electoral según los resultados de hoy. Se convierte así en la primera candidata comunista desde el retorno a la democracia que logra llegar a un balotaje presidencial.

Su avance reconfigura por completo el panorama político chileno y abre un escenario de alta tensión entre el progresismo y la derecha, que llega como favorita a la elección definitiva.

Un hito histórico para el Partido Comunista chileno

Jara ya había marcado un precedente en julio, cuando arrasó en las primarias del progresismo con un 60% de los votos, superando a Carolina Tohá (28%) y Gonzalo Winter (9%). Pero su paso a la segunda vuelta este 16 de noviembre supone un triunfo aún mayor: es el mejor resultado electoral del Partido Comunista en sus 113 años de historia.

Desde la transición democrática, la colectividad había permanecido en los márgenes institucionales, y recién en 2014 ingresó a un gobierno como parte de la Nueva Mayoría. Su candidata, una figura con identidad propia dentro del PC, ahora disputará el control de La Moneda.

De Conchalí a La Moneda: origen y formación

Nacida el 23 de abril de 1974 en la comuna popular de Conchalí, Jara creció en un hogar de clase trabajadora: hija de una dueña de casa y de un técnico mecánico. Fue la primera profesional de su familia.

Estudió Administración Pública en la Universidad de Santiago

Luego cursó Derecho en la Universidad Central

Ingresó a las Juventudes Comunistas a los 14 años

Fue dirigenta estudiantil y social

A los 20 enviudó y hoy es madre de un hijo de 19 años

Su historia personal —marcada por el esfuerzo, la educación pública y la militancia social— ha sido uno de los ejes de su narrativa política.

El ascenso político: del Ministerio del Trabajo a la candidatura presidencial

Jara fue subsecretaria de Previsión Social en el primer gobierno de Michelle Bachelet y en 2022 asumió como ministra del Trabajo en la administración de Gabriel Boric.

Desde esa cartera lideró reformas clave:

Aprobación de la reforma previsional

Reducción de la jornada laboral a 40 horas

Aumento del salario mínimo a más de $500.000

Estos logros consolidaron su imagen como una figura eficaz, dialogante y con capacidad de acuerdos dentro del progresismo.

Una campaña con autonomía del Partido Comunista

Aunque es una militante histórica del PC, Jara ha marcado —y cultivado— cierto grado de autonomía respecto de la dirigencia comunista.

Durante la campaña se distanció de declaraciones de líderes del partido y asumió posturas más moderadas, como:

Reconocer la existencia de presos políticos en Cuba

Rechazar la idea de reiniciar un nuevo proceso constitucional

Priorizar “las urgencias sociales” sobre debates ideológicos

Esta moderación fue clave para ampliar su atractivo en sectores de centroizquierda, tradicionalmente desconfiados del PC.

El desafío de la segunda vuelta: conquistar el centro político

Con la confirmación de su paso a segunda vuelta, el objetivo inmediato de Jara es expandir su base electoral.

Los analistas coinciden:

para competir contra la derecha necesita sumar al centro, a la ex Concertación y a votantes moderados.

La última encuesta Cadem la ubicaba segunda, con 16% de preferencias espontáneas, detrás de José Antonio Kast (24%), candidato del Partido Republicano. Evelyn Matthei y Franco Parisi disputaban el tercer lugar.

La principal dificultad del progresismo sigue siendo recomponer tensiones internas tras las primarias y lograr unidad frente a un electorado preocupado por seguridad y economía.

Boric respalda a Jara y llama a la unidad

El presidente Gabriel Boric celebró su resultado:

“Pasa a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro”.

El mandatario dejará el cargo en marzo de 2026 y apuesta a que Jara logre continuar el ciclo progresista iniciado en 2022, pese a que sectores de la centroizquierda han expresado dudas sobre un eventual gobierno comunista.


