Los chilenos volverán a las urnas para definir a su próximo presidente. Tras unos comicios altamente competitivos este domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara y José Antonio Kast quedaron separados por apenas dos puntos y deberán enfrentarse en el balotaje presidencial de Chile 2025, donde se determinará quién sucederá a Gabriel Boric.
¿Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025?
El balotaje de Chile 2025 se realizará el domingo 14 de diciembre. Ese día, los ciudadanos deberán escoger entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, los dos candidatos más votados en esta primera vuelta histórica.
Resultados de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025
Las elecciones de este domingo fueron las primeras obligatorias en la historia del país. Dado que ninguno de los ocho candidatos superó el 50% de los votos válidos, la ley chilena establece que se debe realizar una segunda vuelta.
Jeannette Jara (Unidad por Chile – PC): 26,71%
José Antonio Kast (Partido Republicano): 24,12%
Ambos candidatos competirán nuevamente dentro de un mes en unas elecciones donde la participación, la seguridad pública, la economía y la migración fueron los temas más mencionados por los votantes.
Quién es Jeannette Jara y cuáles son sus principales propuestas
Jeannette Jara, abogada y militante del Partido Comunista, se convirtió en la candidata única de los partidos oficialistas que respaldan al gobierno de Gabriel Boric. Es la primera vez que una dirigente comunista encabeza una coalición de izquierda y centroizquierda en una elección presidencial desde el retorno a la democracia.
Trayectoria
Nació en Conchalí y proviene de un hogar de clase trabajadora.
Fue ministra del Trabajo en el gobierno de Boric.
Impulsó leyes clave como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional.
Sus propuestas
Ingreso vital de 750.000 pesos (unos 795 dólares) como piso mínimo para los trabajadores.
Profundizar los programas sociales del oficialismo.
Levantar el secreto bancario para combatir delitos financieros.
Mayor control de armas y creación de un registro biométrico.
Jara se presenta como la continuadora del proyecto de Boric, con una agenda centrada en mejoras laborales, combate al crimen y políticas sociales más robustas.
Quién es José Antonio Kast y qué propone
José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, compite por tercera vez por la presidencia tras sus candidaturas de 2017 y 2021. En la última elección logró ganar la primera vuelta, pero terminó siendo derrotado por Boric en el balotaje.
Trayectoria
Abogado y exdiputado.
Figura emblemática de la derecha conservadora chilena.
Apoyado también por el Partido Social Cristiano.
Sus propuestas principales
Convertir la migración irregular en un delito.
Expulsiones masivas de personas que ingresaron al país sin documentos.
Plan Implacable contra el crimen organizado:
Cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes de bandas.
Endurecimiento de penas para delitos violentos.
Cambios en la legítima defensa, con el objetivo de evitar la criminalización de víctimas que se defienden.
En economía, propone un recorte fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses, reduciendo funcionarios y controlando licencias médicas.
A pesar de su enfoque de mano dura, Kast se ha manifestado en contra de restablecer la pena de muerte, defendiendo la cadena perpetua como sanción máxima.
Qué se define el 14 de diciembre
Chile enfrentará un balotaje polarizado entre dos modelos de país: uno que busca profundizar el programa social del actual gobierno; y otro que propone un giro hacia políticas de orden, seguridad y reducción del gasto estatal.
El próximo domingo 14 de diciembre, los ciudadanos decidirán qué proyecto conducirá al país durante los próximos cuatro años.