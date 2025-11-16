Secciones
Mundo

Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025

Jeannette Jara, del Partido Comunista–Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, deberán medirse en segunda vuelta; en diciembre se define al sucesor de Gabriel Boric.

Jeannette Jara y José Antonio Kast quedaron separados por apenas dos puntos. Jeannette Jara y José Antonio Kast quedaron separados por apenas dos puntos.
Hace 3 Min

Los chilenos volverán a las urnas para definir a su próximo presidente. Tras unos comicios altamente competitivos este domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara y José Antonio Kast quedaron separados por apenas dos puntos y deberán enfrentarse en el balotaje presidencial de Chile 2025, donde se determinará quién sucederá a Gabriel Boric.

¿Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025?

El balotaje de Chile 2025 se realizará el domingo 14 de diciembre. Ese día, los ciudadanos deberán escoger entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, los dos candidatos más votados en esta primera vuelta histórica.

Resultados de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025

Las elecciones de este domingo fueron las primeras obligatorias en la historia del país. Dado que ninguno de los ocho candidatos superó el 50% de los votos válidos, la ley chilena establece que se debe realizar una segunda vuelta.

Jeannette Jara (Unidad por Chile – PC): 26,71%

José Antonio Kast (Partido Republicano): 24,12%

Ambos candidatos competirán nuevamente dentro de un mes en unas elecciones donde la participación, la seguridad pública, la economía y la migración fueron los temas más mencionados por los votantes.

Quién es Jeannette Jara y cuáles son sus principales propuestas

Jeannette Jara, abogada y militante del Partido Comunista, se convirtió en la candidata única de los partidos oficialistas que respaldan al gobierno de Gabriel Boric. Es la primera vez que una dirigente comunista encabeza una coalición de izquierda y centroizquierda en una elección presidencial desde el retorno a la democracia.

Trayectoria

Nació en Conchalí y proviene de un hogar de clase trabajadora.

Fue ministra del Trabajo en el gobierno de Boric.

Impulsó leyes clave como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional.

Sus propuestas

Ingreso vital de 750.000 pesos (unos 795 dólares) como piso mínimo para los trabajadores.

Profundizar los programas sociales del oficialismo.

Levantar el secreto bancario para combatir delitos financieros.

Mayor control de armas y creación de un registro biométrico.

Jara se presenta como la continuadora del proyecto de Boric, con una agenda centrada en mejoras laborales, combate al crimen y políticas sociales más robustas.

Quién es José Antonio Kast y qué propone

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, compite por tercera vez por la presidencia tras sus candidaturas de 2017 y 2021. En la última elección logró ganar la primera vuelta, pero terminó siendo derrotado por Boric en el balotaje.

Trayectoria

Abogado y exdiputado.

Figura emblemática de la derecha conservadora chilena.

Apoyado también por el Partido Social Cristiano.

Sus propuestas principales

Convertir la migración irregular en un delito.

Expulsiones masivas de personas que ingresaron al país sin documentos.

Plan Implacable contra el crimen organizado:

Cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes de bandas.

Endurecimiento de penas para delitos violentos.

Cambios en la legítima defensa, con el objetivo de evitar la criminalización de víctimas que se defienden.

En economía, propone un recorte fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses, reduciendo funcionarios y controlando licencias médicas.

A pesar de su enfoque de mano dura, Kast se ha manifestado en contra de restablecer la pena de muerte, defendiendo la cadena perpetua como sanción máxima.

Qué se define el 14 de diciembre

Chile enfrentará un balotaje polarizado entre dos modelos de país: uno que busca profundizar el programa social del actual gobierno; y otro que propone un giro hacia políticas de orden, seguridad y reducción del gasto estatal.

El próximo domingo 14 de diciembre, los ciudadanos decidirán qué proyecto conducirá al país durante los próximos cuatro años.

Temas ChileJosé Antonio KastJeannette Jara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chile elige presidente: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la contienda de mañana

Chile elige presidente: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la contienda de mañana

Elecciones en Chile: quién es Jeannette Jara, la candidata comunista que pasó a la segunda vuelta y busca suceder a Boric

Elecciones en Chile: quién es Jeannette Jara, la candidata comunista que pasó a la segunda vuelta y busca suceder a Boric

Vivo
EN VIVO, elecciones en Chile: la oficialista Jara y el conservador Kast se disputarán la presidencia en el balotaje

EN VIVO, elecciones en Chile: la oficialista Jara y el conservador Kast se disputarán la presidencia en el balotaje

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei reconoce la derrota

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei reconoce la derrota

Lo más popular
¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
1

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Tiempo de obsesiones
2

Tiempo de obsesiones

Historia regional de la infamia
3

Historia regional de la infamia

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
4

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor
5

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
6

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Más Noticias
Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Tiempo de obsesiones

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Comentarios