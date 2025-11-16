Elecciones en Chile: la oficialista Jara y el conservador Kast se disputarán la presidencia en el balotaje

¿Cuándo es el balotaje presidencial de Chile 2025?
El balotaje de Chile 2025 se realizará el domingo 14 de diciembre. Ese día, los ciudadanos deberán escoger entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, los dos candidatos más votados en esta primera vuelta histórica.
Resultados presidenciales de Chile 2025: quién gana las elecciones, con más del 70% de las mesas escrutadas
Escrutadas el 71,16% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Chile para elegir al próximo presidente se distribuye así:
Jeannette Jara (Partido Comunista/ Unidad por Chile): 26,67% de los votos
José Antonio Kast (Partido Republicano): 24,19%
Franco Parisi Fernández (Partido de la Gente): 19,22%
Evelyn Matthei (Partido Unión Demócrata Independiente /Chile Vamos): 12,8%
Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario): 13,94%
Harold Mayne-Nicholls Secul (Independiente): 1,27%
Marco Antonio Enriquez-Ominami Gumucio (Independiente): 1,17%
Eduardo Antonio Artes Brichetti (Independiente): 0,66%
Jara festejó el triunfo parcial y buscó captar votos de otros candidatos para la segunda vuelta
Tras su ajustado triunfo en la primera vuelta, Janette Jara agradeció el respaldo recibido: “Muchas gracias por sus votos y darnos su confianza. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos”. Añadió un mensaje inclusivo para todo el electorado: “Un abrazo fraterno a todos los que votaron por mí, y también a los que no lo hicieron. La democracia hay que cuidarla”.
También dedicó palabras a sus contendores, afirmando: “Quiero saludar a Evelyn Matthei, que fue víctima de una campaña terrible, de desacreditarla; esos gestos en política no se pueden permitir”. Además, destacó el rol de otro actor clave de la contienda y buscó conectar con los votantes del último en el podio electoral: “Lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y aplauso. Adhiero a su propuesta sobre salud”. “Hoy se inicia una nueva elección y los desafíos son inmensos”, sostuvo y luego enumeró los logros del gobierno del saliente presidente Gabriel Boric, del que fue ministra del Trabajo.
José Antonio Kast llamó a la unidad de la centro-derecha y criticó al gobierno de Gabriel Boric
Posicionado para la segunda vuelta electoral, con el 24,2% de los votos y el 62% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Republicano se mostró confiado en que, a partir de "la unidad con los distintos equipos de la centro-derecha" podrán "recuperar y reconstruir la patria".
"Chile es mas importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia", expresó.
Boric felicita a Jara y a Kast
“Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”, dijo el presidente Gabriel Boric al confirmar la tendencia irreversible del escrutinio. “Confío en que el diálogo, respeto, cariño por Chile, van a primar ante cualquier diferencia”, agregó.
“Ya hemos visto que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse al futuro con cohesión social”, dijo el mandatario. La candidata del oficialismo, Jara, quedó en primer lugar, con 26,6%, con algo más de la mitad de los votos escrutados, seguida de Kast (24,3%), que ya está cosechando apoyos clave para la segunda vuelta.
Con más del 40% de los votos escrutados: Jara y Kast lideran, mientras Parisi se afianza en el tercer lugar
Pasadas las dos horas del cierre de los comicios y con el 40,4% de los votos escrutados (5.306.996 votos), el Servel informó una pequeña ventaja de 26,4% para Jeannette Jara por sobre José Antonio Kast con un 24,5% de los votos. En tercer lugar se ubicaría Franco Parisi con el 18,6% y luego Johannes Kaiser con el 13,9%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Evelyn Matthei con el 13,5%.
Cuarto corte: Jara y Kast lideran, y Parisi se consolida en el tercer lugar
A casi dos horas del cierre de los comicios y con el 27,4% de los votos escrutados (3.549.272 votos), el Servel informó una pequeña ventaja de 26,3% para Jeannette Jara por sobre José Antonio Kast con un 24,7% de los votos. En tercer lugar se ubicaría Franco Parisi con el 18,4% y luego Johannes Kaiser con el 13,9%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Evelyn Matthei con el 13,7%.
Segundo corte de resultados: sorpresa en el tercer lugar
A casi una hora y media del cierre de los comicios y con el 6% de los votos escrutados (694.877 votos), el Servel informó una pequeña ventaja de 26,4% para Jeannette Jara por sobre José Antonio Kast con un 25,1% de los votos. En tercer lugar se ubicaría luego Franco Parisi con el 17,5% y luego Evelyn Matthei con el 14,3%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Johannes Kaiser con el 13,8%.
Primeros datos oficiales
Con el 5,96% escrutado, la oficialista Jeannette Jara lidera con el 26,40% de los votos, seguida por José Antonio Kast (25,10%) y Franco Parisi (17,46%).
Quiénes son los favoritos para ganar la presidencia de Chile 2025
Las encuestas previas a la votación indicaban que las preferencias se ubican entre la candidata oficialista Jeannette Jara, exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, y los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, en los últimos días ganó impulso ohannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei.
Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre.
Medidas de seguridad: instalaron un detector de metales en el ingreso al bunker de José Kast
El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano dispuso una polémica medida de seguridad en su comando de campaña, donde instalaron detector de metales.
El búnker del dirigente de derecha se encuentra en la exclusiva zona de Las Condes, en la capital chilena. La decisión de sumar estos dispositivos va en línea con el uso de un vidrio blindado en sus actividades al aire libre, otra medida que había generado debate en el mundo político.
Cerraron las votaciones y se proyectan resultados para las 20
El Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que a las 20 horas habrá resultados preliminares de las presidenciales.
Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre. Las encuestas mostraban a la candidata oficialista Jeanette Jara a la cabeza, seguida por José Antonio Kast, de la derecha conservadora. Aunque en los últimos días ganó impulso Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei. Los sondeos mostraban además a la dirigente comunista en segundo lugar en un eventual balotaje, más allá de quién fuera su competencia.