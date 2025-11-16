Elecciones en Chile: la oficialista Jara y el conservador Kast se disputarán la presidencia en el balotaje

21:38 hs

Jara festejó el triunfo parcial y buscó captar votos de otros candidatos para la segunda vuelta

Tras su ajustado triunfo en la primera vuelta, Janette Jara agradeció el respaldo recibido: “Muchas gracias por sus votos y darnos su confianza. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos”. Añadió un mensaje inclusivo para todo el electorado: “Un abrazo fraterno a todos los que votaron por mí, y también a los que no lo hicieron. La democracia hay que cuidarla”.

También dedicó palabras a sus contendores, afirmando: “Quiero saludar a Evelyn Matthei, que fue víctima de una campaña terrible, de desacreditarla; esos gestos en política no se pueden permitir”. Además, destacó el rol de otro actor clave de la contienda y buscó conectar con los votantes del último en el podio electoral: “Lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y aplauso. Adhiero a su propuesta sobre salud”. “Hoy se inicia una nueva elección y los desafíos son inmensos”, sostuvo y luego enumeró los logros del gobierno del saliente presidente Gabriel Boric, del que fue ministra del Trabajo.







