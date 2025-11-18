Inflación mayorista: los precios aumentaron 1,1% en octubre y acumulan un alza del 21,3% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes su informe mensual sobre la evolución de los precios mayoristas, en el que se detalla que el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en octubre un incremento de 1,1% respecto del mes previo. Según el organismo, la variación respondió a una suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y a la caída de 1,4% en los “Productos importados”.