Inflación mayorista: los precios aumentaron 1,1% en octubre y acumulan un alza del 21,3% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes su informe mensual sobre la evolución de los precios mayoristas, en el que se detalla que el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en octubre un incremento de 1,1% respecto del mes previo. Según el organismo, la variación respondió a una suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y a la caída de 1,4% en los “Productos importados”.
Con estos resultados, el comportamiento del sector mayorista acumula entre enero y octubre un aumento del 21,3%, mientras que en la comparación interanual el indicador mostró un avance del 24,1%.
Al analizar el desempeño de los “Productos nacionales”, el informe señala que las divisiones con mayor aporte positivo al IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%). En contrapartida, la caída más pronunciada dentro del grupo correspondió a “Petróleo crudo y gas” (-0,12%).
El organismo también reportó que el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró en octubre un alza de 1,3%, impulsada por el aumento de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.
Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) evidenció un incremento de 1,7% durante el período analizado. Este movimiento se explica por la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.