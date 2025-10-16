Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación en Argentina: los precios mayoristas se aceleraron en septiembre y subieron 3,7%

Este aumento respondió a una suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9,0% en los importados, que marcaron el ritmo más acelerado del mes.

Inflación en Argentina: los precios mayoristas se aceleraron en septiembre y subieron 3,7%
Hace 2 Hs

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en septiembre un incremento de 3,7% respecto al mes anterior, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Este aumento respondió a una suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9,0% en los importados, que marcaron el ritmo más acelerado del mes.

Dentro de los productos nacionales, los rubros que más incidieron en el aumento fueron: productos agropecuarios (0,42%), refinados del petróleo (0,37%), vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,35%), petróleo crudo y gas (0,34%) y alimentos y bebidas (0,24%).

En paralelo, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró una suba de 4,1% durante septiembre, con incrementos de 3,7% en los productos nacionales y 9% en los importados.

Por su parte, el Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un avance de 4,0% en el mes, impulsado por un aumento de 5,2% en los productos primarios y de 3,5% en los manufacturados y en la energía eléctrica.

En detalle

En los primeros nueve meses del año, los precios mayoristas acumulan un aumento del 20%, mientras que la variación interanual alcanza el 24%. Este comportamiento anticipa la evolución de los costos que repercuten en la inflación minorista, ya que refleja los cambios de precios en la primera etapa de comercialización. 

En lo que va del año, los índices mayoristas acumulan un incremento superior al 180%, con un sostenido impacto de los costos importados, la energía y los alimentos.

Temas TucumánRepública ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliMarco LavagnaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La carne volvería a aumentar por el repunte exportador y la falta de oferta local

La carne volvería a aumentar por el repunte exportador y la falta de oferta local

Cuánto dinero y trabajo genera el negocio del delivery en la Argentina

Cuánto dinero y trabajo genera el negocio del delivery en la Argentina

Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

Carlos Melconian advirtió que el acuerdo con Estados Unidos “solo alarga la vida del mercado cambiario”

Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario ante la fuerte caída de ventas y el avance de las importaciones

Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario ante la fuerte caída de ventas y el avance de las importaciones

¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
5

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
6

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Más Noticias
¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

¿Qué implicará para la Argentina la ayuda extra de Estados Unidos?

“Hay maniobras corruptas”: la abogada de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez apuntó contra fiscales y jueces tucumanos

“Hay maniobras corruptas”: la abogada de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez apuntó contra fiscales y jueces tucumanos

El presidente del Banco Central anticipó la activación inminente del swap de U$S20.000 millones con EEUU

El presidente del Banco Central anticipó la activación inminente del swap de U$S20.000 millones con EEUU

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios