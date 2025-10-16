Inflación en Argentina: los precios mayoristas se aceleraron en septiembre y subieron 3,7%

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en septiembre un incremento de 3,7% respecto al mes anterior, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Este aumento respondió a una suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9,0% en los importados, que marcaron el ritmo más acelerado del mes.
Dentro de los productos nacionales, los rubros que más incidieron en el aumento fueron: productos agropecuarios (0,42%), refinados del petróleo (0,37%), vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,35%), petróleo crudo y gas (0,34%) y alimentos y bebidas (0,24%).
En paralelo, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró una suba de 4,1% durante septiembre, con incrementos de 3,7% en los productos nacionales y 9% en los importados.
Por su parte, el Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un avance de 4,0% en el mes, impulsado por un aumento de 5,2% en los productos primarios y de 3,5% en los manufacturados y en la energía eléctrica.
En detalle
En los primeros nueve meses del año, los precios mayoristas acumulan un aumento del 20%, mientras que la variación interanual alcanza el 24%. Este comportamiento anticipa la evolución de los costos que repercuten en la inflación minorista, ya que refleja los cambios de precios en la primera etapa de comercialización.
En lo que va del año, los índices mayoristas acumulan un incremento superior al 180%, con un sostenido impacto de los costos importados, la energía y los alimentos.
