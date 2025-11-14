Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

En la misma sintonía se manifestaron en la consultora internacional Oxford Economics: “No prevemos un proceso de desinflación rápido. En nuestra opinión, el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre los precios ya se ha absorbido por completo, y el ritmo de la desinflación dependerá de las políticas monetarias y cambiarias del Gobierno, así como de la reducción del gasto en subsidios”.