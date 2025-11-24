Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación de noviembre: anticipan un índice superior al 2% impulsado por las subas en alimentos

Los analistas destacaron el aumento de precios de la carne como uno de los principales impulsores de la inflación.

PARA ARRIBA. Las consultoras estiman que la inflación superará el 2%. PARA ARRIBA. Las consultoras estiman que la inflación superará el 2%. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Hace 1 Hs

Analistas económicos prevén que la inflación de noviembre superará el 2%, debido principalmente al incremento de precios en alimentos, transporte y servicios públicos. El Indec publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el jueves 11 de diciembre.

El mes de noviembre se caracterizó por aumentos significativos en varios sectores clave. Las tarifas de electricidad y gas aumentaron un 3,8%, lo que representó el mayor ajuste desde la implementación del esquema de revisión tarifaria integral. Además, el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió casi un 10%, sumándose a los ajustes mensuales ya aplicados en las líneas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

La consultora EcoGo estimó una inflación del 2,6% para noviembre, al atribuir este aumento a las correcciones de precios regulados (especialmente en tarifas de gas y electricidad, con incrementos superiores al 3%), al aumento de precios de productos frescos como la carne, y a la actualización del boleto de colectivo.

En el rubro de los alimentos

Dentro del rubro alimentos, EcoGo destacó el aumento de precios de la carne como uno de los principales impulsores de la inflación. Los cortes vacunos aumentaron un 0,9%, mientras que el cerdo y el pescado registraron incrementos del 1,7% y 1,2% respectivamente. Las frutas y verduras también mostraron un alza, con subas del 1,7%, impulsadas por el aumento en cítricos y otras frutas, así como en la categoría de "otras verduras frescas y congeladas". Las bebidas también contribuyeron al aumento, con un incremento del 1,4%, impulsado por el alza en gaseosas y agua envasada.

Por su parte, la consultora Analytica proyectó una inflación del 2,4% para noviembre y advierte sobre el aumento significativo de los precios de los alimentos. El promedio de las últimas cuatro semanas mostró aumentos importantes en frutas (11,6%) y verduras (3,9%), seguidos por alimentos y bebidas (2,8%), aceites, grasas y manteca, pan y cereales, y carnes (todos con 2,5%).

En tanto que la consultora LCG reportó una inflación semanal del 1,5% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de noviembre. La inflación promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró al 3,3%, y la medición entre las puntas trepó al 3,8%. LCG señaló que la carne representó un tercio de la inflación general, seguida por aumentos en bebidas y lácteos.

Temas Buenos AiresCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inflación en Argentina: consultoras prevén que el IPC de noviembre vuelva a superar el 2%

Inflación en Argentina: consultoras prevén que el IPC de noviembre vuelva a superar el 2%

Inflación mayorista: los precios aumentaron 1,1% en octubre y acumulan un alza del 21,3% en el año

Inflación mayorista: los precios aumentaron 1,1% en octubre y acumulan un alza del 21,3% en el año

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

Aníbal Urios: “La sociedad quiere más bisturí y menos motosierra en 2026”

Aníbal Urios: “La sociedad quiere más bisturí y menos motosierra en 2026”

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

¿Qué sectores de la economía argentina ganaron y cuáles perdieron este año?

¿Qué sectores de la economía argentina ganaron y cuáles perdieron este año?

La jubilación no alcanza: ¿qué hacer cuando llega el retiro?

La jubilación no alcanza: ¿qué hacer cuando llega el retiro?

Comentarios