Inflación de noviembre: anticipan un índice superior al 2% impulsado por las subas en alimentos

Analistas económicos prevén que la inflación de noviembre superará el 2%, debido principalmente al incremento de precios en alimentos, transporte y servicios públicos. El Indec publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el jueves 11 de diciembre.
El mes de noviembre se caracterizó por aumentos significativos en varios sectores clave. Las tarifas de electricidad y gas aumentaron un 3,8%, lo que representó el mayor ajuste desde la implementación del esquema de revisión tarifaria integral. Además, el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió casi un 10%, sumándose a los ajustes mensuales ya aplicados en las líneas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
La consultora EcoGo estimó una inflación del 2,6% para noviembre, al atribuir este aumento a las correcciones de precios regulados (especialmente en tarifas de gas y electricidad, con incrementos superiores al 3%), al aumento de precios de productos frescos como la carne, y a la actualización del boleto de colectivo.
En el rubro de los alimentos
Dentro del rubro alimentos, EcoGo destacó el aumento de precios de la carne como uno de los principales impulsores de la inflación. Los cortes vacunos aumentaron un 0,9%, mientras que el cerdo y el pescado registraron incrementos del 1,7% y 1,2% respectivamente. Las frutas y verduras también mostraron un alza, con subas del 1,7%, impulsadas por el aumento en cítricos y otras frutas, así como en la categoría de "otras verduras frescas y congeladas". Las bebidas también contribuyeron al aumento, con un incremento del 1,4%, impulsado por el alza en gaseosas y agua envasada.
Por su parte, la consultora Analytica proyectó una inflación del 2,4% para noviembre y advierte sobre el aumento significativo de los precios de los alimentos. El promedio de las últimas cuatro semanas mostró aumentos importantes en frutas (11,6%) y verduras (3,9%), seguidos por alimentos y bebidas (2,8%), aceites, grasas y manteca, pan y cereales, y carnes (todos con 2,5%).
En tanto que la consultora LCG reportó una inflación semanal del 1,5% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de noviembre. La inflación promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró al 3,3%, y la medición entre las puntas trepó al 3,8%. LCG señaló que la carne representó un tercio de la inflación general, seguida por aumentos en bebidas y lácteos.