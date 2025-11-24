Inflación de noviembre: anticipan un índice superior al 2% impulsado por las subas en alimentos

En el rubro de los alimentos

Dentro del rubro alimentos, EcoGo destacó el aumento de precios de la carne como uno de los principales impulsores de la inflación. Los cortes vacunos aumentaron un 0,9%, mientras que el cerdo y el pescado registraron incrementos del 1,7% y 1,2% respectivamente. Las frutas y verduras también mostraron un alza, con subas del 1,7%, impulsadas por el aumento en cítricos y otras frutas, así como en la categoría de "otras verduras frescas y congeladas". Las bebidas también contribuyeron al aumento, con un incremento del 1,4%, impulsado por el alza en gaseosas y agua envasada.