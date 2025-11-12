Inflación en Argentina: uno por uno, los productos que subieron y los que bajaron en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de alimentos alcanzó en octubre un 2,3% mensual y acumuló una suba del 28,6% en los últimos doce meses.
De acuerdo con los datos oficiales, durante octubre los 10 productos que más subieron de precio fueron: limón, cebolla, banana, manzana deliciosa, zapallo anco, aceite de girasol, asado, pan de mesa, nalga y yogur firme.
En los primeros 10 meses de 2025, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” acumuló un incremento del 24,7%, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel general de inflación acumulada en el mismo período (24,8%).
En cuanto a la variación regional, Cuyo fue la zona del país con mayor aumento en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2,6%, seguida por el Gran Buenos Aires (GBA), con 2,4%. Luego se ubicaron las regiones Pampeana, Noreste y Noroeste, todas con 2,2%, mientras que la Patagonia registró el incremento más moderado, de 1,5%.
Los 10 alimentos que más subieron de precio en octubre
Durante octubre, los productos que lideraron las subas fueron los siguientes:
- Limón: 60,8%
- Cebolla: 22,4%
- Banana: 13,3%
- Manzana deliciosa: 11,1%
- Zapallo anco: 7,5%
- Aceite de girasol: 6,7%
- Asado: 5,2%
- Pan de mesa: 4,7%
- Nalga: 4,1%
- Yogur firme: 4%
Los alimentos que bajaron de precio en octubre
En contrapartida, algunos productos mostraron descensos en sus precios durante el mes:
- Queso sardo: -0,2%
- Sal fina: -0,6%
- Pollo entero: -1,1%
- Salchichón: -1,1%
- Manteca: -1,4%
- Arroz blanco simple: -2,5%
- Tomate redondo: -9,4%