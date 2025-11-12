Inflación en Argentina: uno por uno, los productos que subieron y los que bajaron en octubre

En cuanto a la variación regional, Cuyo fue la zona del país con mayor aumento en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2,6%, seguida por el Gran Buenos Aires (GBA), con 2,4%. Luego se ubicaron las regiones Pampeana, Noreste y Noroeste, todas con 2,2%, mientras que la Patagonia registró el incremento más moderado, de 1,5%.