Inquietud en Estados Unidos por los alcances del acuerdo bilateral: quejas de ganaderos y de agricultores

Mientras tanto, los productores ven que los precios de los insumos importados crecen, que otros escasean y que se les cierran mercados donde pueden vender, como en el caso de la soja a China. A los agricultores les preocupa que este acuerdo con Argentina pueda tener impacto negativo en sus mercados, incluso si el volumen en sí no es lo suficientemente grande como para alterar drásticamente los precios.