Inquietud en Estados Unidos por los alcances del acuerdo bilateral: quejas de ganaderos y de agricultores

Los agricultores y los ganaderos de Estados Unidos exteriorizaron su malestar frente al acuerdo comercial anunciado con la Argentina. “(Donald) Trump nos traicionó por Argentina”, aseguran las entidades que los representan. Los productores agropecuarios representan a un sector que se inclinó fundamentalmente por el jefe de Estado de su país en las elecciones que lo volvieron a llevar a la Casa Blanca.
Ahora, están muy preocupados por el acuerdo comercial con la Argentina que se anunció el jueves pasado y por todo el paquete de ayuda que la administración norteamericana ha decidido otorgarle a la gestión del presidente Javier Milei. “Es una bofetada para los productores estadounidenses”, dijo un referente del sector agropecuario estadounidense citado por Clarín.
El anuncio del acuerdo marco bilateral por parte de la Casa Blanca no reveló detalles, que verán la luz más adelante. Pero en un apartado, señala que “ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne vacuna”.
Este tema ya venía provocando protestas de los ganaderos de EEUU cuando Trump dijo semanas atrás que elevaría la cuota de importación de carne argentina (trascendió que de 20.000 a 80.000 toneladas anuales) para bajar los precios de la carne en los supermercados.
El viernes pasado, Trump ordenó eliminar los aranceles recíprocos de la carne proveniente de cualquier país, pero el acuerdo con Argentina contempla también un aumento de la cuota.
La ayuda en general a la Argentina, incluido el paquete del Tesoro destinado a estabilizar la economía, levantó también alertas entre los productores de soja. El de los agricultores es un sector muy golpeado por la política arancelaria de Trump, que impone tarifas globales y luego negocia, las baja, las elimina o las vuelve a subir de forma impredecible.
Mientras tanto, los productores ven que los precios de los insumos importados crecen, que otros escasean y que se les cierran mercados donde pueden vender, como en el caso de la soja a China. A los agricultores les preocupa que este acuerdo con Argentina pueda tener impacto negativo en sus mercados, incluso si el volumen en sí no es lo suficientemente grande como para alterar drásticamente los precios.
Aunque los elementos centrales del acuerdo ya fueron definidos, su ejecución dependerá de revisiones legales, formalidades administrativas y decisiones políticas que la Casa Blanca puede dosificar en las próximas semanas. El acuerdo, además, debe pasar por el Congreso nacional.